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10:18 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барсы» победят и продолжат борьбу за медали: прогноз на матч «Сочи» — «Крылья Советов»

Встреча двух играющих команд.

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Источник: РИА "Новости"

«Сочи» был хорош в матче с «Химками», моментов было много, но забить команда Федотова так и не смогла — 0:0. Лучший шанс был у Юсупова, но его удар с пенальти отбил вратарь. Первый незабитый 11-метровый игроками «Сочи» в этом сезоне (из 9) стоил им двух очков. «Молчит» пока в 2022 году бомбардир Касьерра, колумбиец, забивший ранее 8 голов, не отличился ни в одном из 4 последних матчей. Но моменты у него есть, так что скоро форварда должно прорвать. «Сочи» уступил третье место ЦСКА, и в случае осечки сегодня рискует отстать от армейцев еще больше.

«Крылья» потеряли 7 футболистов (многие из них выходили в основе) этой зимой, но не стали менять игровую модель. Самарцы по-прежнему хотят разыгрывать комбинации, выходить из обороны через пас, когда соперник вынуждает их обороняться, то резко контратаковать. По такому сценарию проходил матч с «Зенитом», и команда Осинькина на фоне чемпиона России выглядела совсем неплохо. При счете 0:1 сработал перевод защитника Барача в атаку, ему удалось добыть ничью в самом конце встречи.

Больших задач перед «Крыльями» не стоит, сейчас они занимают 8-е место и спокойно доигрывают сезон. «Сочи» же еще борется за медали, так что хозяева поля должны быть более мотивированными. БК «Марафон» дает на победу сочинцев коэффициент 2,4. Также тут хорошо смотрится обмен голами — в БК «Бетсити» на обе забьют можно поставить за 1,94.

Андрей Санталов

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