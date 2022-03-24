Красно-белые просто так не сдадутся: прогноз на матч «Спартак» — СКА

Мало кто ждал, что «Спартак», не игравший больше двух месяцев официальных матчей, навяжет серьезную борьбу СКА. Однако после трех игр счет в серии 1−2. Красно-белые удивили именитого соперника в Санкт-Петербурге, разгромив его 6:1. А дальше стали играть на кураже. «Спартаку» не хватает реализации, в последних двух матчах они забили всего два гола. Но все время так не везти им не может. Из плюсов — шведский вратарь Данск в этой серии пропустил всего 5 шайб. «Спартак» сохранил и остальных легионеров, так что легко тут СКА не будет.

Такое ощущение, что команда Ротенберга пока не торопится включаться на полную мощность. К первому матчу она была не готова, в последующих играет не слишком активно. Показательно, что еще ни разу в этой серии СКА не превзошел соперника по броскам в створ. При этом, когда «Спартак» летит в атаку, раскрывается, моменты у питерцев появляются, но воспользоваться они ими пока в основном не могут. После травмы Кемппаинена первым центром стал Комаров, это, конечно, неравноценная замена. Пока же СКА спасают Кузьменко и Бурдасов — два форварда, которых не взяли на Олимпиаду в Пекин.

Четвертый матч — лучший шанс для «Спартака» зацепиться за серию, иначе ехать в Петербург при счете 1−3 будет совсем грустно. Соответственно, у москвичей сегодня ждем максимальный настрой и энергию — в БК «Марафон» можно поставить на то, что «Спартак» забьет больше 2 голов за 2,21. Также хорошо выглядит ставка на общий тотал матча больше 4,5 в основное время — за 2,05 в БК «Бетсити».