Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак
СКА
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Авангард
Металлург
03
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Швеция
Чехия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Уэльс
Австрия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Италия
Северная Македония
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Португалия
Турция
Хоккей. НХЛ
25.03
Бостон
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
25.03
Каролина
Даллас
Хоккей. НХЛ
25.03
Монреаль
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.03
Виннипег
Оттава
Хоккей. НХЛ
25.03
Миннесота
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
25.03
Сент-Луис
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
25.03
Айлендерс
Детройт
Хоккей. НХЛ
25.03
Эдмонтон
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
25.03
Вегас
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
25.03
Лос-Анджелес
Чикаго
Все события
Фоторепортажи
14Пекин-2022: лучшие кадры 19 февраля
5Олимпиада в Пекине: все чемпионы 20 февраля
14:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Красно-белые просто так не сдадутся: прогноз на матч «Спартак» — СКА

Команды порадуют болельщиков голами.

Наверх
Рейтинг букмекеров1-2. Фонбет1-2. Париматч3. Winline4. 1хСтавка5. Леон
Источник: РИА "Новости"

Мало кто ждал, что «Спартак», не игравший больше двух месяцев официальных матчей, навяжет серьезную борьбу СКА. Однако после трех игр счет в серии 1−2. Красно-белые удивили именитого соперника в Санкт-Петербурге, разгромив его 6:1. А дальше стали играть на кураже. «Спартаку» не хватает реализации, в последних двух матчах они забили всего два гола. Но все время так не везти им не может. Из плюсов — шведский вратарь Данск в этой серии пропустил всего 5 шайб. «Спартак» сохранил и остальных легионеров, так что легко тут СКА не будет.

Такое ощущение, что команда Ротенберга пока не торопится включаться на полную мощность. К первому матчу она была не готова, в последующих играет не слишком активно. Показательно, что еще ни разу в этой серии СКА не превзошел соперника по броскам в створ. При этом, когда «Спартак» летит в атаку, раскрывается, моменты у питерцев появляются, но воспользоваться они ими пока в основном не могут. После травмы Кемппаинена первым центром стал Комаров, это, конечно, неравноценная замена. Пока же СКА спасают Кузьменко и Бурдасов — два форварда, которых не взяли на Олимпиаду в Пекин.

Четвертый матч — лучший шанс для «Спартака» зацепиться за серию, иначе ехать в Петербург при счете 1−3 будет совсем грустно. Соответственно, у москвичей сегодня ждем максимальный настрой и энергию — в БК «Марафон» можно поставить на то, что «Спартак» забьет больше 2 голов за 2,21. Также хорошо выглядит ставка на общий тотал матча больше 4,5 в основное время — за 2,05 в БК «Бетсити».

Андрей Санталов

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь