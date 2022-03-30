Битва за финал конференции: прогноз на матч «Металлург» — «Авангард»

Самая непредсказуемая серия нынешнего плей-офф логично затянулась до седьмого матча. После трех побед подряд от «Металлурга» казалось, что магнитогорцы дожмут «Авангард» в Балашихе. Но подопечные Воробьева пассивно начали матч, ждали ошибку соперника и сами хватали удаления. А «ястребы» их раз за разом за это наказывали. Три гола в большинстве — и результат матча был ясен. «Металлург» еще пытался оживить интригу, играл без вратаря приличный отрезок времени в 3-м периоде и даже забил так один гол. Но «Авангард» победу не упустил (5:1) и сравнял счет в серии.

Лидером «ястребов» стал молодой Грицюк, прибавивший после поездки на Олимпиаду. У 21-летнего форварда уже 6 шайб и 4 передачи в этом плей-офф. Больше очков в «Авангарде» набрал только Цегларик (12), но словак пока еще не забивал в Кубке Гагарина-2022. У «Металлурга» хороши канадцы Лайпсик, Керри и Майе, а также Чибисов с Голдобиным. Если в нападении у команд примерное равенство, то по вратарям Грубец смотрится чуть предпочтительнее Кошечкина. Но для 39-летнего Василия это, скорее всего, последний шанс выиграть еще один титул, так что в решающем матче он может тащить, как в лучшие годы. А вот в обороне нагрузка на 4 защитников «Авангарда» ложится слишком большая. Сейчас еще появился Чистяков, стало полегче, но все же «Металлургу» тут проще.

Эта серия стала рекордной по голам, команды уже забросили 47 шайб за 6 матчей. Меньше 6 голов еще не было ни в одной игре! Однако 7-я встреча всегда стоит особняком, тут цена ошибки выше, чем обычно. Так что здесь раскрываться и лететь в атаку раньше времени никто не станет. Шансы команд выглядят достаточно равными, но за «Металлург» говорит поддержка своих болельщиков и менее уставшая линия защиты. БК «Марафон» дает на победу «Магнитки» с учетом овертайма коэффициент 1,80. На тотал голов меньше 5,5 можно поставить в БК 1Х Ставка за 1,85.