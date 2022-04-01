Юран огорчит Слуцкого: прогноз на матч «Рубин» — «Химки»

«Рубин» оказался в кризисе, и не факт, что команде Слуцкого удастся оттуда выбраться. Казанцев покинули почти все легионеры, недавно в Грузию уехал и Хвича. В обороне и полузащите у «Рубина» теперь много неопытных игроков, вся надежда на группу атаки с Кучаевым, Бакаевым и Лисаковичем. Белорусский форвард забил 5 голов за Казань, но в ближайшем матче не сыграет, он продолжает отбывать дисквалификацию. То есть и впереди «Рубину» будет тяжело что-то придумать. Перед перерывом на матчи сборных подопечные Слуцкого влетели ЦСКА 1:6. Во время паузы товарищеский матч с «Крыльями Советов» тоже не добавил позитива — 0:5.

У «Химок» же другая история. Спасать команду от вылета зимой пригласили Юрана. После двух поражений подмосковная команда начала набирать очки: ничья с «Сочи» и победа над «Уралом». Химчане пока по-прежнему последние в таблице, но до 12-го места всего 4 очка, а зона стыков еще ближе. Пропускать команда уже перестала, осталось придумать что-то в атаке. Это непростая задача для Юрана, ведь у него тоже уехали ключевые иностранцы: защитник Виана, опорник Дагерстоль и форвард Ламкель. Но оставшиеся игроки знают, за что они бьются, с мотивацией тут проблем не будет.

А вот «Рубин» идет десятым, вылет ему вряд ли грозит, но и сильно выше он не поднимется. Плюс у Слуцкого конфликт с судьями, если спорные решения будут приниматься против него, мало кто удивится. На победу «Химок» с форой 0 можно поставить в БК «Бетсити» за 1,96. А БК «Марафон» на тотал меньше 2,5 дает коэффициент 1,68. Это немного, но вряд ли команды забьют больше двух голов — с атакой у них серьезные проблемы.