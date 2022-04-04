Артета вернет «канониров» в топ-4 АПЛ: прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал»

Артета только что признан лучшим тренером марта, так оценили прогресс команды и результат три победы и одно поражение. Да, «Арсенал» сделал качественный шаг вперед в этом сезоне и по праву претендует на место в Лиге чемпионов — впервые с 2016 года. Новым лидером «канониров» стал 20-летний Сака. Вингер забил 10 голов, 7 из них — в последних 11 матчах АПЛ. Порядок у Артеты и в обороне — по пропущенным голам «Арсенал» на пятом месте в АПЛ. В турнирной таблице «канониры» уступают 4-ю строчку «Тоттенхэму» по разнице мячей, но у них два матча в запасе.

«Кристал Пэлас» тоже хорош в 2022-м: за последние два месяца команда Виейра проиграла только один раз. «Стекольщики» в этом сезоне играют смело, агрессивно, хоть порой это и оборачивается против них. В первом круге «Пэлас» чуть не победил «Арсенал», в самом конце Ляказетт сравнял счет. Шансы хозяев смотрелись бы хорошо и здесь, но прошла информация, что могут не сыграть Заа и Олисе, а без них (особенно без Заа) «Кристал Пэлас» многое теряет.

Интересно, что в личных встречах в последних 5 матчах было 4 ничьи. «Кристал Пэлас» — вообще ничейная команда в этом сезоне, таких исходов у них 13 (1-е место в АПЛ). «Арсенал» при этом хорош в гостях, с середины декабря он выиграл 5 матчей подряд на выезде, такое случилось впервые за 7 лет.

Еще «канониры» здорово начинают первый тайм. До перерыва они забили 14 голов в последних 11 гостевых матчах — больше только у «Ливерпуля». «Пэлас» же, напротив, долго раскачивается: в 10 из 15 домашних игр он не отличался в первые 45 минут. БК «Марафон» дает коэффициент 2,51 на победу «Арсенала» в первом тайме. На весь матч также логично смотрится такой вариант: «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 2,5 за 2,25 в БК «Бетсити».