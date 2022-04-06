Федоров переиграет Ротенберга: прогноз на матч ЦСКА — СКА

Классика плей-офф КХЛ: в финале Западной конференции вновь встречаются ЦСКА и СКА. Московские армейцы в первых двух раундах не потерпели ни одного поражения, клуб из Санкт-Петербурга отдал только один матч «Спартаку». Команда Федорова выиграл первый матч у СКА 3:1 и уступила во втором 1:2. Голов пока немного, опасных моментов тоже. Пока складывается такое впечатление, что ЦСКА еще не включился на полную мощность в этой серии. В первой встрече москвичей спас гол 41-летнего форварда Попова. Он же забил и во второй игре — лидеры же из первых двух звеньев пока молчат.

СКА активнее провел оба матча, чаще бросал по воротам. Особенно впечатляет статистика второй встречи, в первом периоде там было 16:4 по броскам в створ. Не все они были опасны, но тем не менее. Если Ротенбергу как тренеру и не хватает опыта, то по игре этого не скажешь. Выручает и то, что в порядке лидеры СКА. Кузьменко мастерски отдал голевую передачу во втором матче, а Гусев забил с отрицательного угла победный гол. По вратарям вопросов нет, и Федотов, и Юханссон смотрятся хорошо.

Теперь ЦСКА играет дома, и при своих болельщиках должен прибавить в активности. Должны проснуться и те, от кого ждут голов: Слепышев, Григоренко, Окулов. БК «Марафон» дает на победу ЦСКА в основное время коэффициент 2,02. Также в плане ставок интересно смотрится тотал больше 4,5 за 2,2 в БК «Бетсити». Когда-то же команды должно все-таки прорвать.