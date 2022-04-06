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13:09 (мск), источник: Sportmail.ru

Карпину пора побеждать: прогноз на матч «Ростов» — «Крылья Советов»

Иначе команде грозит вылет.

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Источник: РИА "Новости"

Второй подряд домашний матч «Ростова», в субботу команда Карпина уступила «Нижнему Новгороду» 1:2. Южанам не хватает стабильности и сыгранности в обороне. За хорошей игрой против «Динамо» (1:1) последовал слабый матч от защитников ростовчан. Определенное влияние тут, конечно, оказал и отъезд многих легионеров. Да и сам Карпин в перерыве РПЛ был занят в сборной, а не в клубе. «Ростов» остается в опасной близости от зоны вылета, все 4 команды, занимающие места с 13-го по 16-е, отстают от него всего на одно очко.

Нет стабильности в результатах и у «Крыльев Советов». Самарцы недавно удивили, победив крепкий «Сочи» на выезде 3:2, а после этого уступили дома «Уфе» 1:2. Это тоже по-своему логично, ведь зимой команду покинуло 6 игроков, в том числе ушел главный бомбардир Сергеев. Игнатьев из «Рубина» вряд ли сможет его заменить, а Сарвели, Глушенков и Зиньковский пока забивают слишком мало. При этом особых задач перед командой сейчас нет, «Крылья» занимают 8-е место и вылет им не грозит.

Домашний матч, турнирная мотивация — все это говорит за «Ростов». На победу команды Карпина можно поставить в БК «Лига ставок» за 2,75. При этом в обороне оба клуба допускают ошибки, можно подумать также над вариантом обе забьют — за 1,98 в БК «Фонбет».

Андрей Санталов

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