Моуринью возьмет реванш: прогноз на матч «Буде-Глимт» — «Рома»

Жребий вновь свел эти команды в Лиге конференций. В группе Чемпион Норвегии шокировал итальянского гранда, отгрузив ему 6 голов! Моуринью тогда признал свою вину в том, что выпустил нескольких резервистов, а футболистам пришлось извиняться перед болельщиками. Но с октября прошло много времени, «Рома» прибавила, в последних 14 матчах у нее только одно поражение. В Италии столичный клуб занимает пятое место и еще может побороться за попадание в ЛЧ.

«Буде-Глимт» два года подряд побеждает в чемпионате Норвегии и впервые прошел так далеко в еврокубках. Интересно, что в плей-офф Лиги конференций северянам пришлось играть с листа, так как чемпионат у них проходит по системе «весна-осень». Но это не помешало «Буде-Глимту» выбить из турнира «Селтик» и АЗ. Зимой норвежцы остались без лучшего бомбардира Бутхейма и еще одного лидера команда Берга. Зато остальных футболистов удалось сохранить, в том числе российского вратаря Хайкина.

Моуринью явно захочет отомстить за самое крупное поражение в своей карьере и в этот раз выставит всех своих лидеров. Абрахам сейчас в огне, в атаке ему помогут Мхитарян и Пеллегрини. Норвежцам, в свою очередь, помогут родные трибуны и привычные условия игры за Полярным кругом. Так что можно тут рассмотреть такие варианты: обе забьют за 1,65 в БК «Фонбет» и победа «Ромы» за 2,01 в БК 1Х Ставка.