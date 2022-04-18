Спаллетти и Моуринью разойдутся миром: прогноз на матч «Наполи» — «Рома»

«Наполи» упустил шанс возглавить таблицу, проиграв «Фиорентине» 2:3 неделю назад. Тот матч был домашним, и тут вырисовывается некоторая закономерность. Из 6 поражений в серии А неаполитанцы 5 раз уступали на своем поле в этом сезоне (было и поражение со «Спартаком» в ЛЕ в том числе). Сегодня «Наполи» снова играет на стадионе имени Марадоны, и Спаллетти надо как-то поменять тренд в домашних встречах. Бросается в в глаза также то, что «Наполи» стал пропускать голы в каждом матче действующая серия насчитывает 10 игр. А ведь в первом круге это была лучшая оборона Италии.

«Рома» сейчас, напротив, на подъеме: вышла в полуфинал Лиги конференций и вплотную подобралась к идущему четвертым «Ювентусу». Моуринью стал меньше скандалить, возможно, это успокоило команду. В чемпионате римляне не проигрывают с 9 января, серия достигла 11 туров. Форвард Абрахам в отличной форме, в этом сезоне он забил уже 24 гола. Пеллегрини, Мхитарян и Дзаньоло тоже всегда готовы помочь в атаке. У «Наполи» также есть мощный форвард Осимхен впереди, для защиты «Ромы» — это будет хорошая проверка.

Интересно, что Спаллетти еще ни разу не побеждал Моуринью. Их команды встречались 5 раз, на счету Жозе три победы. Учитывая эту статистику и рискованную игру «Наполи» на своем поле, здесь интересно смотрится ставка на ничью — БК «Марафон» дает на нее 3,65. Мало сомнений также в том, что обеим командам удастся отличиться, «Наполи» постоянно так играет в последнее время. БК «Лига Ставок» предлагает на это событие коэффициент 1,73.