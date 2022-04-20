Гвардиолу устроит любая победа: прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Брайтон»

«Манчестер Сити» распрощался с мечтой выиграть все титулы в сезоне. Команда Гвардиолы уступила «Ливерпулю» в полуфинале Кубка Англии. Такой результат получился ожидаемым — «горожанам» не хватает глубины состава, да и матчи в ЛЧ забрали у них больше сил, чем у главного конкурента. Но в чемпионате все по-прежнему в руках и ногах «Ман Сити». «Ливерпуль» уже выиграл свой матч в этом туре и вырвался на два очка вперед, теперь очередь Гвардиолы ответить на это своей победой.

А «Брайтон» сейчас — совсем не подарок. В двух предыдущих турах «чайки» одолели «Арсенал» (2:1) с «Тоттенхэмом» (1:0). Команда Поттера уже проводит лучший сезон в своей истории, после 32 матчей она набрала 40 очков и занимает 9-е место. «Брайтон», хоть и не относится к элите английского футбола, любит владеть мячом и играть первым номером. Сам Гвардиола очень одобрительно отзывался о работе Поттера, тренера «чаек» периодически сватают в клуб уровнем выше. «Брайтон» при этом страдает от плохой реализации моментов, команда забивает меньше гола за матч в среднем.

Учитывая плотный график «Сити», сложно здесь ждать голевой феерии от команды. К тому же под вопросом участие в матче Де Брейне, Гюндогана и Диаша. Защитника Уокера точно не будет. Но и терять очки «горожанам тут никак нельзя — скорее всего, их победа будет с минимальной разницей в счете. БК “Марафон” дает коэффициент 2,05 на то, что “Манчестер Сити” выиграет, при этом будет тотал меньше 3,5. В БК “Бетсити” можно просто взять тотал меньше 3 голов за 1,87.