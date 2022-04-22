Силы равны: прогноз на третий матч финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Металлург»

Первый матч показал, что «лишние» дни отдыха перед финалом Кубка Гагарина не пошли на пользу «Металлургу» — команда в отличие от ЦСКА была не оптимальном тонусе. Армейцы были активнее, высоко прессинговали, защитники не откатывались в свою зону, а встречали на чужой синей линии- так был забит первый гол после перехвата. ЦСКА повел 2:0 во втором периоде и даже быстрый гол магнитогорцев его не смутил — команда Федорова уверенно провела третью 20-минутку и вышла вперед в серии.

Козыри «Магнитки» — быстрые атаки — сработали во втором матче. Хозяева много опасно атаковали с пятака и зоны перед воротами, неудивительно, что Федотов часто не мог выручить. «Металлург» постоянно выходил вперед в счете, но ЦСКА удивительно быстро отыгрывался — так продолжалось до счета 4:3, когда Лайпсик забил пятый гол и решил исход встречи. Разницы в две шайбы магнитогорцы тоже хватило для победы. У победителей хороши были лидеры в этом матче: Майе, Лайпсик, Голдобин — все забили.

Для вратаря ЦСКА Федотова 6 пропущенных шайб — это много, но, по сути, только одна из них залетела после дальнего броска. Первые два матча в Магнитогрске показали, что силы команда примерно равны, так что финал Кубка Гагарина может затянуться и до 7-го матча. Федоров должен сделать выводы после второй игры, но и Воробьев что-то подкорректирует. При таких раскладах тут вполне возможен овертайм, коэффициент высокий, можно рискнуть небольшой суммой. БК «Марафон» дает на ничью в основное время 4,45. Также интересно смотрится тотал больше 1,5 во втором периоде за 1,79 в БК 1Х Ставка. В первых двух матчах именно в этом игровом отрезке было забито 10 (!) голов.