Гвардиола оторвется от Клоппа на 4 очка: прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Уотфорд»

«Ман Сити» пришлось тяжело в матче с «Брайтоном», соперник оборонялся и числом (сразу возвращаясь в свою штрафную), и умением. Помог случай, точнее, два: рикошеты после ударов Мареза и Фодена позволили «горожанам» комфортно вести 2:0, а Бернарду поставил точку после отличного прессинга у чужой штрафной. «Сити» сильно помогло то, что-де Брейне смог выйти в этом матче, бельгиец в фирменном стиле разгонял атаки и создавал моменты партнерам. В целом, это был нелучший матч для команды Гвардиолы, но они сделали главное: взяли три очка и вернули себе лидерство в чемпионской гонке.

«Уотфорд» по-прежнему находится в зоне вылета. Опытный тренер Ходжсон твердит с начала апреля, что его команде нужно брать очки в каждом матче, но все складывается не по плану: 0:3 с «Лидсом» и 1:2 с «Брентфордом». Причем с новичком АПЛ «шершни» могли и выиграть на последней минуте, но попали в штангу и не добили в пустые ворота, а в ответной атаке пропустили. После такого тяжело морально восстановиться, тем более когда против тебя — мотивированный топ-клуб. У «Уотфорда» хорош форвард Деннис, но даже его 10 голов пока не хватает, чтобы оставить команду в премьер-лиге.

«Сити» выиграл 14 последних матчей у «Уотфорда», эта серия должна продолжится и сегодня. При всех тактических познаниях и умениях Ходжсона, как выстраивать оборону, разница в уровне команд тут слишком высока. В 2019-м «горожане» разгромили «Уотфорд» 8:0 дома. Сейчас голов, возможно, будет не так много, но крупная победа хозяев на «Этихаде» смотрится хорошо. БК Paribet дает на то, что «Манчестер Сити» выиграет с форой −2,5 коэффициент 1,97. Можно рискнуть тут и на «обе забьют» за 2,68 в БК Leon. Настырный Деннис наверняка получит шансы в контратаках, а завершать их он умеет.