ЦСКА вернет серию с «Металлургом» в Москву: прогноз на 5-й матч финала Кубка Гагарина

Решающая серия плей-офф КХЛ развивается по удивительному сценарию. ЦСКА, выиграв первый матч в Магнитогорске, уступил в следующих трех — причем дважды у себя дома! Более того, армейцы в двух московских встречах ни разу не забили Кошечкину. «Металлург» выходил вперед в счете и переходил на игру вторым номером: плотная игра в своей зоне, без риска и контратаки. В 4-м матче шайба защитника Земченка так и осталась единственной, ЦСКА может жалеть только о броске Плотникова в перекладину.

Кажется, что «Магнитка» теперь легко должна забрать домашний, пятый матч и стать чемпионом при своих болельщиках. Команда Воробьева лучше выглядит в плане физики, ее игроки превосходят соперника в скорости, а лидеры делают то, что от них ждут. У ЦСКА же куда-то «пропали» Григоренко, Окулов, Слепышев, Нестеров… Есть вопросы и к вратарю Федотову, но к полевым хоккеистов их больше: не забить ни разу за два матча — это перебор.

Многое здесь за «Металлург», но не верится, что одна команда может выиграть в финале Кубка Гагарина 4 раза подряд. Армейцы должны проснуться и дать бой, Федоров должен найти правильные слова для настроя. Москвичам надо вспомнить, что приносило им успех, вернуть систему прессинга и давления на соперника (если на это остались силы). БК «Марафон» дает на победу ЦСКА в этом матче с учетом овертайма коэффициент 2,06. Кроме того, в отличие от предыдущих двух, он может получится результативным — на тотал больше 4,5 можно поставить в БК «Бетсити» за 1,80.