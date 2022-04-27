Индзаги идет на обгон: прогноз на матч «Болонья» — «Интер»

Февраль и март у «Интера» получились провальными, «нерадзурри» потеряли в серии А 14 очков в 7 турах. Лидерство в чемпионате было упущено, но команда Индзаги собралась с силами и нанесла ответный удар по сомневающимся. После паузы на сборные «Интер» выиграл 5 матчей подряд и в случае успеха сегодня обгонит «Милан» и выйдет на первое место в таблице. Причем во время этой серии черно-синие взяли верх над «Ювентусом», «Миланом» (в Кубке) и «Ромой». Победа над командой Моуриньо получилась красивой: тут и быстрые атаки с завершениями от Думфриса и Брозовича и четкий гол Лаутаро после подачи с углового.

Хотя соперник непрост. «Болонья» в апреле не проиграла ни «Милану» (0:0), ни «Юве» (1:1). Команда Михайловича хорошо обороняется и не позволяет создавать много моментов у своих ворот. Особой мотивации в серии А у «Болоньи» уже нет, она занимает 13-е место, и вылет ей не грозит. Но футболистов мотивирует пример тренера: Синиша лечится в больнице от лейкемии и призывает своих игроков, как и он, бороться до конца. Возможно, это и помогает «Болонье» в матчах с итальянскими грандами. Против «Интера» команду выведет второй тренер Де Лео, он уже пообещал, что с настроем проблем не будет.

Сложная игра, но «Интер» все-таки выше классом, и если не сейчас выходить вперед в чемпионской гонке, то когда? В БК «Лига ставок» на победу «Интера и тотал меньше 3,5 можно поставить за 2,18. Все-таки разгром здесь не просматривается. Также можно подумать о ставке “обе забьют” — БК “Фонбет” дает на нее коэффициент 1,78.