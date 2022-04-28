Дуэль двух кризисных команд: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

У «Манчестер Юнайтед» было сразу несколько причин для хорошего матча против «Арсенала». Тут и 0:4 от «Ливерпуля», и назначение тен Хага новым тренером с лета, и изменения в стартовом составе (Магуайра оставили в запасе). Но ничего из этого не сработало, манкунианцы провалили первый тайм с «Арсеналом», а во втором Бруну промахнулся с пенальти, и отыграться «МЮ» уже не смог. Особенно плох «Юнайтед» был без мяча. Как подметил эксперт BBC Ширер, игроки просто не понимали, как им надо прессинговать. Возможно, у футболистов уже нет мотивации, даже в зону ЛЧ теперь им будет сложно попасть.