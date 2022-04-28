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10:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Дуэль двух кризисных команд: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

Ждем голы на «Олд Траффорде».

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Источник: Reuters

У «Манчестер Юнайтед» было сразу несколько причин для хорошего матча против «Арсенала». Тут и 0:4 от «Ливерпуля», и назначение тен Хага новым тренером с лета, и изменения в стартовом составе (Магуайра оставили в запасе). Но ничего из этого не сработало, манкунианцы провалили первый тайм с «Арсеналом», а во втором Бруну промахнулся с пенальти, и отыграться «МЮ» уже не смог. Особенно плох «Юнайтед» был без мяча. Как подметил эксперт BBC Ширер, игроки просто не понимали, как им надо прессинговать. Возможно, у футболистов уже нет мотивации, даже в зону ЛЧ теперь им будет сложно попасть.

«Челси» снял недавно появившееся проклятие «Стэмфорд Бридж». Команда Тухеля победила на своем стадионе «Вест Хэм» и прервала серию из трех поражений подряд. Правда, большую часть матча «синие» выглядели сонно, Тухель тоже был непривычно пассивен на бровке. Жоржиньо снова не забил пенальти — всех спас только Пулишич, который, кстати, редко появляется на поле в последнее время. На «Олд Траффорде» игра должна быть пободрее, «Юнайтед» разбудит «Челси». Судя по предматчевым словам Рангника, команда хочет исправиться перед своими болельщиками за последние результаты.

БК «Марафон» предлагает коэффициент 1,70 на то, что обе команды забьют. Еще один вариант на этот матч — «Манчестер Юнайтед» не проиграет за 1,72 в БК 1Х Ставка.

Андрей Санталов

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