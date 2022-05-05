В Самаре ждут праздника: прогноз на матч «Крылья Советов» — «Динамо»

«Динамо» не выдержало чемпионскую гонку и позволило «Зениту» досрочно стать чемпионом России. Бело-голубые сначала уступили ЦСКА (0:1), а затем и весьма неожиданно «Уралу» (2:3). Сам Шварц назвал поражение в прошлом туре заслуженным, динамовцам не хватало агрессии, где-то они расслабились после того, как повели 1:0. Несогласованная игра в обороне в итоге привела к трем пропущенным мячам. Какова мотивация команды Шварца теперь в РПЛ? Пока клуб по-прежнему второй, отрыв от «Сочи» — три очка. Серебро чемпионата России «Динамо» не брало с 1994 года. При этом есть еще шанс выиграть Кубок — 10 мая бело-голубых ждет полуфинал с «Аланией».

«Крылья Советов» тоже проиграли два последних матча. Один не совсем по делу «Химкам» (1:4) — там было и два удаления, и пенальти в ворота самарцев. Позже работу судьи Матюнина признали неудачной. Затем подопечные Осинькина лихо начали гостевую встречу со «Спартаком», феерили в первом тайме, забили первыми, но после перерыва прижались к штрафной, и красно-белые их дожали. Для самарцев такие перепады свойственны весь сезон, не стоит забывать, что зимой у них поменялось полкоманды. Пострадали все линии, от обороны до нападения. При этом в настоящего лидера «Крыльев» превратился Зиньковский, проявляет себя молодежь. Самарцы продолжают играть зрелищно, и нынешнее 7-е место в РПЛ для выходцев из ФНЛ — неплохой результат.

При этом «Крылья» могут подняться и выше. Матч с «Динамо» будет для них особым — клубу только что исполнилось 80 лет, болельщиков на стадионе ждет праздничная программа, не должны испортить юбилей и футболисты. Тем более это будет последний матч сезона на новом стадионе (матч с «Локо» 21 мая пройдет на другой арене). «Динамо» же ждет Кубок через несколько дней, возможно, Шварц побережет кого-то из лидеров. БК «Марафон» на победу «Крыльев Советов» дает коэффициент 3,54. Можно также взять индивидуальный тотал хозяев поля больше 1 за 1,9 в БК «Бетсити». Как минимум на мяч от самарцев в этой игре можно рассчитывать.