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11:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Ваноли выйдет в финал Кубка России: прогноз на матч «Спартак» — «Енисей»

«Динамо» уже ждет соперника.

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Источник: РИА "Новости"

Две победы подряд над «Крыльями Советов» и «Уралом» увели «Спартак» на безопасное расстояние от зоны стыков, и теперь красно-белые могут сосредоточиться на Кубке России. Правда, в этих матчах по игре есть вопросы к Ваноли, по сути, его команда проводила хорошо только один тайм. С Самарой «Спартак» перевернул игру после перерыва, а в Екатеринбурге повел 3:0 в первые 45 минут, потом отдал инициативу «Уралу» и мог за это поплатиться. Выручают форварды: то Соболев сделает дубль, то Николсон. Снова ярко играет Мозес, да и Промес, похоже, набирает форму. Но стабильности «Спартаку» не хватает, вряд ли команда может выдать длинную победную серию.

«Енисей» в этом году уже выбил из Кубка «Локомотив» и «Рубин», забив в двух матчах 7 голов. Оба соперника из РПЛ проводят не лучший сезон (особенно казанцы), но это не умаляет заслуг сибиряков. Под руководством тренера Гаранина «Енисей» стремится к тому, чтобы владеть мячом, выходить из обороны через короткий пас и прессинговать соперника. Скорее всего, этой тактики команда из ФНЛ будет придерживаться и со «Спартаком». Репетиция перед Кубком получилась неудачной — 0:4 от «Краснодара-2». Так «Енисей» спустился с 4-го место на 5-е, выход в РПЛ теперь зависит не только от него.

Но сначала — полуфинал Кубка России. Для «Спартака» это шанс исправиться за неудачный сезон, и пока что кубковые турниры у него хорошо получались (пусть успех в Лиге Европы и был при другом тренере). Ваноли много критикуют, для итальянца трофей в первом же сезоне в России станет защитой от критики. Просто красно-белым с «Енисеем» не будет, но на своем поле они должны проходить такого соперника. БК «Марафон» дает на победу «Спартака» в основное время коэффициент 1,7. Также предположим, что голов на этот раз будет немного — на тотал меньше 2,5 можно поставить в БК «Бетсити» за 1,82.

Андрей Санталов

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