Реванш Аллегри: прогноз на матч «Ювентус» — «Интер»

«Ювентус» решил задачу-минимум на сезон, обеспечив себе участие в Лиги чемпионов этой осенью. От возвращения Аллегри в Турин ждали большего, но многое пошло не так для «бьянконери» с самого начала. Сначала команда осталась без Роналду (а он забил 60 голов в серии А за два последних сезона), затем травму получил Кьеза. В январе «Юве» купил Влаховича, у серба пока не получается забивать так же много, как в «Фиорентине». Перед финалом Кубка команда Аллегри уступила «Дженоа» 1:2, но этот матч уже не имел особого турнирного значения для нее.

«Интер» же продолжает погоню за «Миланом», так что обязан в каждом матче играть в полную силу. Встреча с «Эмполи» началась ужасно, черно-синие быстро пропустили два мяча. Но дубль Лаутаро принес им победу, до «Милана» осталось все так же два очка. Команда Индзаги хороша в этом сезоне, создает много моментов, но проблемы с реализацией могут помешать защитить чемпионский титул.

«Ювентус» и «Интер» уже сыграли три матча между собой в этом сезоне, преимущество на стороне «нерадзурри»: ничья и две победы (в том числе в Суперкубке Италии). Но команде Индзаги еще надо как-то переключить свое внимание с серии А, «Юве» в этом плане будет проще. К тому же, эта игра может стать последней для Дибалы и Кьеллини в составе туринцев, наверняка они проведут ее с особым настроем. БК 1Х Ставка предлагает коэффициент 2,56 на то, что «Ювентус» станет обладателем Кубка Италии. Также от этого матча ждут голов, поставить на то, что обе забьют можно в БК «Фонбет» за 1,8.