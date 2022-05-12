Битва за топ-4 в Англии: прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Арсенал»

«Тоттенхэм», сыграв в своей классической манере вторым номером, отнял очки у «Ливерпуля» (1:1) и повлиял на ход чемпионской гонки. «Шпоры» даже где-то могут посетовать, что упустили победу, ведь они вели 1:0. Теперь за три матча до конца чемпионата они отстают от идущего четвертым «Арсенала» на 4 очка. Шансы у «Тоттенхэма» еще есть. В 2022-м Сон забивает больше всех в АПЛ (12 голов), и это учитывая, что кореец не бьет пенальти. О мастерстве Кейна всем тоже хорошо известно. Форвард часто отличается в дерби Северного Лондона (11 голов в 16 матчах).

У «Арсенала» сейчас хорошая полоса, 4 победы подряд, в том числе над «Челси» и «Ман Юнайтед». Но это все еще молодая команда, а значит, стабильности тут пока не стоит ждать. Впереди у «канониров» теперь выходит 22-летний Нкетиа, опыта в АПЛ у него еще нет. Да, он забил 4 мяча в последних 4 матчах, но это не нападающий уровня Кейна или Сона. У «Арсенала» под вопросом выход на поле Саки и защитника Уайта. Важный момент — у команды Артеты пока не очень хорошо получается контролировать ход игры, это показала и недавняя встреча с «Лидсом» (2:1). Хотя нынешний сезон — это уже успех после двух подряд 8 мест.

Для «Тоттенхэма» тут все просто: его устроит только победа. Конте умеет мотивировать своих игроков в такие моменты. Футболисты «шпор» будут злыми и заряженными на борьбу. «Арсенал» не факт, что будет готов к такой жесткой игре. На тотал больше 4,5 по желтым карточкам БК «Бетсити» дает 1,7. На победу «Тоттенхэма» в матче можно поставить за 2,25 в БК Paribet.