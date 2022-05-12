Финляндия и Канада — главные фавориты: анонс ЧМ-2022

Сборные Канады и Финляндии считаются главными фаворитами на чемпионате мира-2022 (коэффициент 3,65 на победу по версии БК Winline). Эти команды разыграли золото ЧМ год назад в Риге, весьма вероятно, что они снова встретятся в финале. Канадцы сохранили тренерский штаб и генменеджера с Олимпиады, руководить игроками будет снова опытнейший Клод Жюльен. А вот состав у них теперь будет гораздо сильнее, все-таки на ЧМ, в отличие от Игр в Пекине-2022, энхаэловцам ездить можно. Лидерами «Кленовых листьев» должны стать форварды Барзэл («Айлендерс»), Дюбуа («Виннипег»), Андерсон («Монреаль») и защитник Шабо из «Оттавы». Вратарская бригада, правда, по именам не впечатляет: есть Дриджер (из «Сиэтла») и Томпсон (из «Вегаса»).

А вот шансы Финляндии выглядят лучше. Под руководством тренера Ялонена «львы» за последние годы превратились в сильнейшую сборную мира. Победа на ЧМ-2019, серебро на ЧМ-2021 и победа на Олимпиаде-2022 позволили финнам впервые в истории возглавить рейтинг ИИХФ. У них есть давно отлаженная система игры, они комфортно себя чувствует и при равном счете, и когда выходят вперед. Это не суператакующий хоккей, Финляндия забивает немного, но он приносит результат. Причем Ялонен обычно берет мало хоккеистов из НХЛ, вот и в этот раз в сборной только три игрока из-за океана. Зато есть хорошо знакомые Хартикайнен и Маннинен, опытный Филппула и надежнейший вратарь Сятери. А кроме того, для финнов это домашний чемпионат мира!

Шансы сборной Чехии победить на ЧМ-2022 оцениваются ниже (коэффициент — 5,10). Чешская команда давно уже не та, что раньше, она не попадает в медали с 2012 года, а золото брала в последний раз в 2010-м. Год назад в Риге чехи вылетели в ¼ финала, а на Олимпиаде в Пекине еще раньше. Тут есть опытные звезды вроде Крейчи и Червенки, есть весьма приличные парни из НХЛ типа Гертла («Сан-Хосе), Враны и Гронека (оба — “Детройт”), но без главной звезды — форварда “Бостона” Пастрняка — выиграть ЧМ будет сложно. А Пастрняк пока еще бьется за Кубок Стэнли. При этом у чехов новый тренерский штаб, с Ялоненом они могут сделать шаг или два вперед.

Состав Швеции на этом ЧМ не впечатляет, поэтому коэффициент на их победу — 5,70. Достойно по именам выглядит только защита с Экман-Ларссоном и Далином, в нападении пока усиления из НХЛ нет. «Тре крунур» при этом следят за Зибанежадом, Эрикссоном Эком и Хедманом в плей-офф Кубка Стэнли. Форсберг из «Нэшвилла» уже отказался приехать. Но у шведов еще и проблема с главным тренером. Гарпенлев на ЧМ-2021 даже не вышел из группы, на Олимпиаде в Пекине его команда тоже не впечатлила своим осторожным хоккеем. Уже известно, что это его последний турнир, дальше у Швеции будет новый тренер. Будет ли в такой ситуации у «Тре крунур» боевой настрой — большой вопрос. Но, может, что-то поменяется, если приедут звезды НХЛ.

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