Лига чемпионов ускользает от «канониров»: прогноз на матч «Ньюкасл» — «Арсенал»

«Арсенал» серьезно изменился как перед сезоном (взяли 5 новичков), так и по ходу (Обамеянг уже давно в «Барсе», Ляказетта в центре нападения заменил Нкетиа). И мало кто ожидал увидеть «канониров» в борьбе за участие в Лиге чемпионов, но они отстают от идущего 4-м «Тоттенхэма» на два очка при матче в запасе. Правда, разгром от «шпор» со счетом 0:3 может ударить по психологии молодой команды. Тем более, травму получил защитник Габриэл, Тирни давно уже не играет, а Уайт только вернулся в строй. Плюс Холдинг не выйдет из-за удаления — в обороне будут проблемы. Да и впереди у «Арсенала» нет форварда, который будет регулярно забивать голы.

«Ньюкасл» стоял на вылет весь первый круг, клуб спасла смена собственника. При новых владельцах из Саудовской Аравии «сороки» потратили 94 млн фунтов в январе, наняли тренера Хау и в итоге выбрались из опасной зоны на 13-е место. Два последних матча «Ньюкасл» проиграл, но в соперниках были лидеры АПЛ: «Ливерпуль» (0:1) и «Ман Сити» (0:5). Это последняя домашняя игра в сезоне, так что у команды Хау будет мотивация достойно сыграть при своих болельщиках. А вот «Арсеналу» может попросту не хватить сил на решающие матчи. Хоть Артета и уверяет, что все еще в руках его команды.

БК Paribet дает коэффициент 2,15 на то, что «Ньюкасл» не проиграет. В поставить на индивидуальный тотал «Ньюкасла» больше 1 можно в БК 1Х Ставка за 2,1. Как минимум на гол от хозяев тут можно рассчитывать.