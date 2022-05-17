Ставка против фаворита: прогноз на матч «Саутгемптон» — «Ливерпуль»

«Ливерпуль» только что выиграл второй трофей в сезоне, одолев «Челси» в финале Кубка Англии, но праздновать некогда — погоня за «Ман Сити» продолжается! Отставание сейчас составляет 4 очка, но может сократиться до одного перед последним туром. При этом мерсисайдцам надо еще догнать «горожан» по разнице мячей (тут отрыв составляет 7 голов).

«Ливерпуль» с каждым матчем несет потери, теперь из-за травм выбыли Салах и ван Дейк. Клопп сетует на плотный календарь, и его можно понять. Игроки отбегали 120 минут в субботу против «Челси», и следующий матч уже во вторник. Но деваться некуда, надо играть теми, кто есть, благо, что скамейка запасных дает Клоппу выбор. Впереди «Ливерпуль» может рассчитывать на Фирмино, Жоту или Ориги.

«Саутгемптон» плох в последние два месяца, в 11 матчах у него только одна победа. Но вылет команде Хазенхюттля не грозит, видимо, из-за этого результаты и пошли вниз. 7 поражений «святых» в 10 матчах АПЛ обнадеживают болельщиков «Ливерпуля», как и результат в прошлом туре против «Брентфорда» — 0:3. Но сам Хазенхюттль серьезно настраивается на этот матч. «Саутгемптон» отнял 4 очка у «Ман Сити» в этом сезоне и проиграл команде Клоппа 0:4 в первом круге. Теперь «святые» хотят вмешаться в чемпионскую гонку и отнять очки у «Ливерпуля».

Любой результат кроме победы «Ливерпуля» практически гарантирует чемпионский титул «Манчестер Сити». При этом Саутгемптон готовился к этому матчу 10 дней, мерсисайдцам же не будет хватать свежести. В таком случае логичнее ставить против фаворита — даже если он и победит, то разница в счете вряд ли будет большой. БК «Марафон» дает коэффициент 2,0 на то, что «Саутгемптон» выиграет с форой +1,5. А на индивидуальный тотал «Саутгемптона» больше 1 можно поставить за 2,75 в БК «Фонбет».