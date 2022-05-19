Лэмпарда устроит только победа: прогноз на матч «Эвертон» — «Кристал Пэлас»

«Эвертон» был близок к тому, чтобы официально спастись от вылета в чемпионшип, вел 1:0 и 2:1 с «Брентфордом», но провалил тот матч. «Ириски» в итоге уступили 2:3, да еще и лишились двух игроков из-за удалений. Теперь Лэмпарду нужна победа в этой встрече, чтобы опередить «Лидс» на 4 очка за тур до финиша. От Ришарлисона в этом сезоне ждали большего, но в концовке бразилец набирает почти по очку за игру, у него 5 голов и 2 передачи в 9 матчах. По работе Лэмпард пока сложно что-то сказать, при нем «Эвертон» проиграл 9 матчей из 16 в АПЛ, но мешали и травмы ключевых игроков, писали и о том, что футболисты не до конца приняли нового тренера.

«Кристал Пэлас», в свою очередь, спокойно доигрывает сезон, лондонцы идут на 13-м месте с положительным балансом забитых и пропущенных голов: 47−43. Виейра проделал хорошую работу, команда стала больше владеть мячом, играть в короткий пас — неслучайно молодой тренер попал в шорт-лист лучших менеджеров сезон в АПЛ. Два месяца назад «пэас» разгромил «Эвертон» в Кубке Англии 4:0, но сейчас игрокам будет сложнее найти мотивацию на эту игру. Тем более, «ириски» обычно хорошо играют против гостей: 6 побед, 7 ничьих и одно поражение в 14 последних матчах АПЛ.

Для «Эвертона» это матч жизни, ему нельзя все оставлять на последний тур с «Арсеналом», так можно и расстаться с премьер-лигой и потерять много денег. Хозяев должны брать три очка с не особо мотивированным соперником. БК «Марафон» дает 1,96 на победу «Эвертона». Ставки тут высоки, команда Лэмпарда наверняка станет удерживать победный счет, если забьет первой — много мячей тут вряд ли стоит ждать. В БК «Фонбет» можно поставить на тотал меньше 2,5 за 1,80.