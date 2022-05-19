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16:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Тухеля устроит и ничья: прогноз на матч «Челси» — «Лестер»

Не спешите брать тут победу хозяев.

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Источник: Reuters

«Челси» на пороге больших перемен. Команду ждет перестройка этим летом, большая группа игроков уходит. При этом не до конца ясно, получится ли подписать новичков: клуб все еще под санкциями, переход к новым владельцам не завершен. Говорят о трансферах Левандовского и Кунде, но за ними и другие команды охотятся. В то же время надо финишировать в топ-4 АПЛ. Да, осталось набрать всего одно очко, однако обе игры будут домашними, а на «Стэмфорд Бридж» команда Тухеля выступает не очень хорошо. Лишь две победы в 6 матчах с начала апреля. Плюс после поражения в финале Кубка Англии может сказаться и усталость.

«Лестер» разгромил «Норвич» (3:0) и «Уотфорд» (5:1) в двух последних турах и наверняка захочет хлопнуть дверью в Лондоне. Ответственность за результат не давит — можно играть в свое удовольствие. Для кого-то в составе «лис» это тоже последние матчи, например, Тилеманса слухи связывают с «Арсеналом». Команда Роджерса немного сдала в этом сезоне. Если раньше она до последнего тура боролась за попадание в ЛЧ, то теперь стала середняком лиги. Зато в Лиге конференций удалось дойти до полуфинала, этот опыт лишним не будет. Да и травм было много в этом сезоне, особенно в обороне, так что такой спад (9-е место), закономерен.

В плане исхода матч сложен для прогноза, «Челси» устроит и ничья. А вот на то, что обе команды забьют, можно рассчитывать, в защите сейчас и у команды Тухеля, и у «Лестера» есть проблемы. БК Paribet дает на голы от обеих команд коэффициент 1,75. При этом в БК «Бетсити» на индивидуальный тотал «Лестера» больше 1 можно поставить за 2,43.

Андрей Санталов

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