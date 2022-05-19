Тухеля устроит и ничья: прогноз на матч «Челси» — «Лестер»
Не спешите брать тут победу хозяев.
Не спешите брать тут победу хозяев.
«Челси» на пороге больших перемен. Команду ждет перестройка этим летом, большая группа игроков уходит. При этом не до конца ясно, получится ли подписать новичков: клуб все еще под санкциями, переход к новым владельцам не завершен. Говорят о трансферах Левандовского и Кунде, но за ними и другие команды охотятся. В то же время надо финишировать в топ-4 АПЛ. Да, осталось набрать всего одно очко, однако обе игры будут домашними, а на «Стэмфорд Бридж» команда Тухеля выступает не очень хорошо. Лишь две победы в 6 матчах с начала апреля. Плюс после поражения в финале Кубка Англии может сказаться и усталость.
«Лестер» разгромил «Норвич» (3:0) и «Уотфорд» (5:1) в двух последних турах и наверняка захочет хлопнуть дверью в Лондоне. Ответственность за результат не давит — можно играть в свое удовольствие. Для кого-то в составе «лис» это тоже последние матчи, например, Тилеманса слухи связывают с «Арсеналом». Команда Роджерса немного сдала в этом сезоне. Если раньше она до последнего тура боролась за попадание в ЛЧ, то теперь стала середняком лиги. Зато в Лиге конференций удалось дойти до полуфинала, этот опыт лишним не будет. Да и травм было много в этом сезоне, особенно в обороне, так что такой спад (9-е место), закономерен.
В плане исхода матч сложен для прогноза, «Челси» устроит и ничья. А вот на то, что обе команды забьют, можно рассчитывать, в защите сейчас и у команды Тухеля, и у «Лестера» есть проблемы. БК Paribet дает на голы от обеих команд коэффициент 1,75. При этом в БК «Бетсити» на индивидуальный тотал «Лестера» больше 1 можно поставить за 2,43.
Андрей Санталов