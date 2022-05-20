Разминка перед Лигой чемпионов: прогноз на матч «Реал» — «Бетис»

«Реал» стал чемпионом Испании еще в конце апреля. После этого команда, по сути, готовится только к финалу Лиги чемпионов, однако нельзя сказать, что она бросила играть. Да, было поражение в дерби от «Атлетико», но за тем последовал разгром «Леванте» 6:0 с бенефисом Винисиуса (хет-трик), Бензема (гол+пас) и Модрича (три передачи). Все трое выйдут на матч с «Бетисом», чтобы не терять игровой тонус. Вообще ожидается, что Анчелотти выставит практически всю основу. А во втором тайме дадут поиграть остальным.

«Бетис» проводит очередной отличный сезон. Команда занимает 5-е место (два года назад была 15-й), выиграла Кубок Испании (первый трофей с 2005-го) и дошла до ⅛ финала Лиги Европы, где уступила будущему победителю «Айнтрахту». Участие в ЛЕ этой осенью уже обеспечено, так что можно просто сыграть в свое удовольствие на «Сантьяго Бернабеу». Кстати эта игра будет 600-й для легенды «Бетиса» Хоакина в чемпионате Испании. При этом уже известно, что капитан остается еще на год в клубе, так что по количеству матчей он может побить рекорд вратаря Субисарреты (622 матча).

От игры, где обе команды не слишком думают о результате, вполне можно ждать голов. Много голов. БК 1Х Ставка дает на то, что обе команды забьют по 2 мяча и более коэффициент 3,06. Также логично предположить, что фолов тут будет меньше, чем обычно. Хозяевам не нужны лишние стыки и травмы, не нужны они в последней игре сезона и «Бетису». В БК «Бетсити» можно взять тотал фолов меньше 24,5 за 1,80.