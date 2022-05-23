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13:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Ставка на фаворита: прогноз на матч Канада — Дания

«Кленовые листья» начнут новую победную серию.

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Источник: Reuters

Сборная Канады потерпела первое поражение на чемпионате мира, проиграв Швейцарии 3:6. Разницу в матче сделали спецбригады. Канадцы в большинстве не забили, хотя один раз у соперника было 5-минутное удаление, а вот в меньшинстве забросили одну шайбу, но пропустили две. Есть вопросы и к вратарю Томпсону, который не выручил в этой встрече. Голкипер «Вегаса» провел три матча подряд, теперь шанс стать основным получил Дридгер из «Сиэтла». Но были и позитивные моменты в игре «Кленовых листьев», моменты у чужих ворот они создавали, теперь осталось поправить реализацию.

Дания начала турнир с впечатляющего разгром Казахстана 9:1, но затем были поражения от Швейцарии и Германии. Теперь датчане на 4-м месте с 9 очками после 5 матчей, и для них все решится в очной встрече со Словакией которая тоже претендует на выход в плей-офф. Так что скандинавы, скорее всего, пожертвуют встречей с Канадой и сэкономят силы на завтра. Вероятно, отдых дадут и основному вратарю Даму, на этом турнире он отражает почти 95% бросков.

У канадцев нет шансов на первое место (даже если Германия победит Швейцарию, и у трех команд будет по 18 очков), но подняться на второе место им нужно, чтобы не попасть, например, на Швецию уже в четвертьфинале. БК «Марафон» дает на победу Канады с форой −2,5 коэффициент 1,86. На индивидуальный тотал канадцев больше 4,5 можно поставить в БК «Фонбет» за 2,18. До матча со Швейцарией сборная Канады забивала минимум 5 голов в каждой встрече на ЧМ-2022.

Андрей Санталов

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