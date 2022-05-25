Результат важнее голов: прогноз на матч «Оренбург» — «Уфа»

«Уфа» весь второй круг находилась в зоне прямого вылета и только чудом его избежала в последнем туре. Гол Ортиса в Казани на 90-й минуте, как выяснилось, еще не гарантировал победу: в добавленное время штанга два раза спасла уфимцев. После такой эмоциональной игры сил на первый стыковой матч у «Уфы» может не хватить, но после победы восстановление происходит быстрее, как известно. Команда Стукалова действовала против «Рубина» с позиции силы и заслуженно победила, с такой игрой он может сохранить прописку в премьер-лиге.

У «Оренбурга» обратная ситуация. Команда почти весь сезон шла на 1−2-х местах в ФНЛ и удивительным образом упустила выход в РПЛ. В трех майских матчах у оренбуржцев две ничьи и поражения, и по дополнительным показателям их обошел «Факел». Интересно, что чешский тренер Личка работает в «Оренбурге» уже второй сезон. Год назад он занял второе место в ФНЛ, но клуб не прошел лицензирование. Сейчас — новая попытка, через стыки. Клуб сохранил ганского нападающего Фамейе он снова стал лучшим бомбардиром команды с 15 голами. Похоже, нас ждет дуэль форвардов Агаларов — Фамейе.

Обе команды играют на искусственном поле на своих стадионах, так что проблем с привыканием к газону не будет. Против «Оренбурга» — психологическое давление. Это придавило игроков в последних матчах сезона, отсюда и кризис в результатах. «Уфа» же наоборот, на подъеме, да и первый матч в гостях обычно раскрепощает. На хозяевах может сказаться еще и усталость, домой они добрались только в воскресенье на автобусе из Уфы. Поставить на победу гостей можно за 2,55 в БК «Лига ставок». Голов тут много не ожидается, БК «Бетсити» на тотал меньше 2 голов дает коэффициент 2,00.