Нюландер отправит канадцев домой: прогноз на матч Швеция — Канада

Швеция ударно выступила на групповом этапе и даже одолела непобедимую, казалось, Финляндию в серии буллитов. Правда, поражение от США в овертайме позволило занять лишь второе место в группе. Но уже прогресс по сравнению с прошлым годом, где шведы не попали в плей-офф. «Тре крунур» сильно помог вылет «Торонто» из Кубка Стэнли, прибывший из-за океана Нюландер сначала размялся на Норвегии (гол и две передачи), а затем забросил победную шайбу с Латвией. Прилетел также вратарь «Бостона» Улльмарк. Это последний ЧМ в сборной для тренера Гарпенлёва, и хоккеисты бьются за него, это добавляет им мотивации.

Канада же стала разочарованием на первом этапе ЧМ-2022. «Кленовые листья» начали турнир хорошо, но затем проиграли Швейцарии и Дании в основное время. В игре команды Жюльена бросаются в глаза такие минусы, как расслабленность в первом периоде — потом приходится догонять соперников, плохая игра спецбригад большинства и меньшинства. Неубедительно смотрятся вратари Томпсон и Дридгер. Канада и год назад неубедительно начинала ЧМ, но там после трех поражений пошли победы. Плюс из того состава остался только Комтуа, да и тренер теперь другой. Так что не факт, что канадцам удастся сохранить звание чемпионов мира.

Обе сборные встречались в феврале на Олимпиаде в Пекине, и Швеция была сильнее в четвертьфинале 2:0. Здесь же, с игроками НХЛ, «Тре крунур» выглядят еще сильнее, особенно если сравнить оборону команд. У канадцев есть знаковые имена в нападении: Дюбуа, Барзэл, Казинс, но в матчах против команд с крепкой обороной, им было сложно себя проявить. Выбираем здесь шведов — БК Paribet дает на их победу с учетом овертайма и буллитов коэффициент 2,00. Как и на Олимпиаде, здесь вряд ли стоит ждать много голов — на тотал меньше 5,5 можно поставить в БК 1Х Ставка за 1,7.