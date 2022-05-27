Проверка для Юрана: прогноз на матч «Химки» — «СКА-Хабаровск»

Как и ожидалось, первый матч получился тяжелым для «Химок»: долгий перелет, разница во времени, искусственное поле. Плюс, он еще и сложился по максимально благоприятному сценарию для «СКА-Хабаровска». Хозяева владели инициативой в начале встречи, забили гол с углового, после чего отошли к своим воротам и действовали на контратаках. Вскрывать плотную оборону у футболистов «Химок» получалось плохо. Скорее, СКА был ближе к еще одному голу, но в итоге счет так остался прежним — 1:0.

Сам Юран не видит в этой большой проблемы и рассчитывает на преимущество своего поля. Главное для него, что никто из игроков не получил травму в Хабаровске. Правда, одного футболиста «Химки» все-таки лишились: Григалава дисквалифицирован за брань в адрес сотрудника СКА. А вот вратарь Лантратов за толчок болбоя отделался штрафом и в ответной игре примет участие. Непонятен статус Мирзова. Один из лидеров атаки химчан пропустил первый матч — по слухам, у него конфликт с Юраном.

У «СКА-Хабаровска» хорошая позиция перед игрой в Химках. Они не пропустили дома, а здесь все еще действует правило гостевого гола. Если гостям удастся забить в Подмосковье, то «Химкам» понадобятся три гола, чтобы не вылететь в ФНЛ. Также интересно посмотреть, что команда Юрана придумает против «автобуса» от СКА. Обычно «Химкам» самим выгоднее играть вторым номером, здесь же так не получится. Предположим здесь сенсацию: «СКА-Хабаровск» не проиграет в основное время за 2,30 в БК «Марафон». Голов также много здесь не ждут: на тотал меньше 2,5 БК Paribet дает коэффициент 1,67.