«Львы» продолжат поход за золотом на домашнем ЧМ: прогноз на матч Финляндия — США

У главного фаворита ЧМ внезапно возникли проблемы в четвертьфинале — словаки еще в первом периоде повели 2:0. А ведь до этого экс-вратарь «Металлурга» Олкинуора пропустил только одну шайбу на этом ЧМ! Но на стороне финнов были статистика — 10 побед подряд над Словакией — и герой сборной Анттила из 4-го звена. 37-летний форвард собственноручно сравнял счет, а еще один экс-игрок КХЛ Маннинен забросил победную шайбу. Сенсации в итоге не произошло, Финляндия продолжает поход за золотом на домашнем ЧМ.

А вот США удивили. Мало кто ожидал, что американцы, которые обычно неудачно выступают на мировых первенствах, выбьют с турнира Швейцарию (3:0), выигравшую все 7 матчей на групповом этапе. Сборной, где почти нет звезд НХЛ, сильно помог вратарь «Бостона» Сваймэн, приехавший в Финляндию уже по ходу ЧМ. Его статистика — на уровне Олкинуоры. Сваймэн отразил 17 бросков во втором периоде, а всего в матче — 33 броска. Где-то американцам повезло с голами (с первыми двумя), но то, что они сдержали лучшую атаку этого чемпионата мира, заслуживает уважения.

Но в полуфинале сказка США должна закончиться. Финны — опытные бойцы на таких турнирах, они выиграли на ЧМ-2019, на ЧМ-2021 были вторыми и взяли золото Олимпиады в Пекине. Состав примерно один и тот же, игра поставлена, команда Ялонена умеет и удерживать счет, и отыгрываться по ходу матча. Американцам же не хватит ни опыта, ни мастерства. На победу Финляндии в основное время БК «Фонбет» дает 1,67. Также обе сборные хороши в обороне, поэтому логично еще поставить на тотал меньше 4,5 за 1,78 в БК 1Х Ставка.