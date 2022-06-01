Русский четвертьфинал на «Ролан Гаррос»: прогноз на матч Кудерметова — Касаткина

Касаткина в последние годы выпала из топ-10 рейтинга и оказалась на 70-х позициях. Дарья начала подъем еще в 2021-м, а перед «Ролан Гаррос» вернула себе звание первой ракетки России и место в топ-20. В Париже россиянка громит своих соперниц, не отдав ни сета за 4 матча. В ⅛ финала она уверенно разобралась с итальянкой Джорди 6:2, 6:2. Сама Касаткина, что стала более опытной за последнее время. К тому же грунт — ее любимое покрытие. Всего Дарья выиграла 10 матчей из последних 12.

У Кудерметовой тоже достаточно успешный сезон. Вероника доходила до ¼ финала уже на 5 турнирах, при этом в Мельбурне, Дубае и Стамбуле она играла в финале (все три раза неудачно). На Открытом чемпионате Франции 25-летняя теннисистка отдала два сета в 4 матчах, больше всего проблем ей доставила в прошлом раунде американка Киз. Кудерметова ничего не могла ей противопоставить в первом сете — 1:6, но потом смогла переломить ход матча, наладив прием — 6:3, 6:1. Вероника — еще и большой специалист в парном теннисе, но их дуэт с Мертенс уже выбыл.

Касаткина только один раз встречалась с Кудерметовой на турнирах WTA — выиграла в 2021-м в Санкт-Петербурге в трех сетах. Но по юниорам они часто пересекались, так что хорошо знают друг друга. Тут наверняка будет упорная борьба, поэтому есть смысл взять тотал больше 21,5 за 1,93 в БК «Марафон». И, похоже, что Касаткина сейчас в лучшей форме, так что Дарья может впервые выйти в полуфинал French Open. На победу Касаткиной с форой −2,5 можно поставить в 1Х Ставка за 1,73.