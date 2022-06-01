Чемпион Европы против чемпиона Южной Америки: прогноз на матч Италия — Аргентина

На «Уэмбли», где год назад сборная Италии выиграла Евро-2020, сегодня пройдет «Финалиссима-2022» — матч межу чемпионами Европы и Южной Америки. Такие встречи — редкое событие, последний раз это случалось в 1993-м, тогда Аргентина победила Данию по пенальти. Для итальянцев, по словам Манчини, это конец цикла, несколько возрастных игроков покинут сборную. Со следующего матча тренер будет наигрывать в «Скуадре адзурре» больше молодых футболистов — с прицелом на ЧМ-2026. Здесь же мы увидим классическую пару защитников Кьеллини — Бонуччи и Инсинье в нападении.

Для Аргентины это хорошая проверка перед чемпионатом мира в Катаре, пусть до него еще и полгода. Так что тут тоже ожидается основной состав с Месси, Ди Марией и Лаутаро в атаке. Победа сборной на Копа Америки в 2021-м стала первой за 28 лет, теперь тренер Скалони хочет добавить в коллекцию еще один титул, так что настрой на «Финалиссиму» будет. К тому же у аргентинцев сейчас серия из 31 матча без поражений, вряд ли им хочется ее прерывать. Подходит им и игра вторым номером — Манчини уже заявил, что не будет менять игровую идею, его сборная по-прежнему будет стремиться к инициативе.

Италия была в шоке в марте, когда сенсационно проиграла Северной Македонии в стыковых матчах за выход на ЧМ. Теперь команде Манчини хочется взять реванш за то поражение и достойно завершить этот цикл. Но в атаке у итальянцев есть проблемы, пара Белотти — Инсинье все-таки не самая забивная. Поставить на победу Аргентины с учетом серии пенальти можно в БК BetBoom за 1,75. Если брать успех аргентинцев в основное время, то коэффициент выше — 2,4. Можно присмотреться и к тоталу меньше 2 за 1,85 в БК «Фонбет» — вряд ли голов будет много.