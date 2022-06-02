Швёнтек не пустит Касаткину в финал «Ролан Гаррос»: прогноз на полуфинал

Касаткину уже можно поздравить, она впервые вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». На ее счету в Париже 5 побед — и все со счетом 2:0 по сетам. Сложнее всего пришлось в ¼ финала с Кудерметовой. Удар справа не сразу заработал, подача тоже не особо шла, но Касаткина умеет менять темп игры, варьирует высоту ударов, отодвигая соперницу за заднюю линию, а оттуда атаковать уже неудобно. Кудерметова стала много ошибаться, за счет этого Дарья и выиграла первый сет. Во втором все дошло до тай-брейка, Касаткина могла выиграть и раньше, но сказались нервы. На тай-брейке Дарью тоже покинуло спокойствие, она упустила 4 матчбола, но пятым все-таки красиво завершила матч.

Первая ракетка мира Швёнтек в четвертьфинале разобралась с американкой Пегулой 6:3, 6:2. Несмотря на счет, польке тоже было не так легко, она много ошибалась. У Иги 28 (!) невынужденных ошибок, но спасли количество активных выигранных мячей (30) и ошибки у Пегулы (27). В целом, Швёнтек сейчас доминирует в женском теннисе, полька выиграл уже 33 матча подряд! Когда-то такие серии выдавала только Серена Уильямс. Ига хорошо двигается, а бьет по мячу сильнее всех в туре, причем бьет с хорошим вращением, отвечать на такие удары очень сложно.

У Касаткиной испанский тренер, испанский стиль игры. Это терпеливая защита, игра на задней линии, долгие розыгрыши. Когда есть возможность, Дарья, конечно, переходит в атаку, но это все-таки случается редко против сильных соперниц. А еще есть хроническая проблема с подачей. Даже первым мячом россиянка подает не очень сильно. Швёнтек уже три раза обыграла Касаткину в этом сезоне (пусть это было и на других покрытиях), должна обыграть и сейчас, если не случится форс-мажор. На победу Швёнтек с форой −6,5 по геймам БК «Марафон» предлагает коэффициент 2,02. Хорошо смотрится и ставка на тотал меньше 18,5 геймов за 1,78 в БК «Бетсити».