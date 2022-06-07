Новый тест для обновленной сборной Манчини: прогноз на матч Италия — Венгрия

Итальянский футбол переживает кризис. Сборная два раза подряд пропускает ЧМ (а до этого дважды не выходила из группы). Уровень серии А тоже упал. Победа на Евро-2020, теперь это понятно, стала лишь яркой вспышкой. Не видно замены ушедшим ветеранам (Кьеллини, Инсинье), а перестройка «Скуадры адзурры» уже началась. В июньских матчах за Италию не сыграют также Жоржиньо, Эмерсон, Бернардески и Верратти. Одним из новых имен в сборной стал 18-летний Ньонто. Воспитанник «Интера» дебютировал с Германией и отдал голевой пас. Учитывая, что состав Италии был далеко от сильнейшего, ничья 1:1 стала хорошим результатом для Манчини.

Венгрия — новичок на уровне А в Лиге наций, о ее прогрессе лучше всего говорит тот факт. что первый розыгрыш ЛН в 2018 сборная начинала в Лиге С. Команда Росси еще на Евро-2020 показала, что просто с ней никому не будет. В этом розыгрыше ЛН она уже одолела Англию, благодаря голу Собослаи с пенальти. При этом венгры могли забивать и больше. При Росси к сборной Венгрии вернулась уверенность, и футболисты хорошо себя представляют игровую идею. Многое тут держится на отменной физической готовности, дисциплине, венгры любят играть на контратаках.

В новом сезоне Лиги наций уже случилось несколько сенсаций, кажется, тут можно ждать еще одну. Ведь сборная Италии теперь — сплошная загадка. Предположим, что если венгры и проиграют, то с минимальным счетом. БК «Фонбет» на победу Венгрии с форой +1 дает коэффициент 1,92. Также похоже на то, что здесь не будет много голов — БК BetBoom предлагает 1,74 на тотал меньше 2,5.