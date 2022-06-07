Кучеров и Василевский сравняют счет в серии: прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»

«Рейнджерс» на пути к финалу Восточной конференции провели две тяжелые 7-матчевые серии. У «Тампа-Бэй» такая была только одна — в первом раунде с «Торонто». Во втором «молнии» разгромили «Флориду» в 4 встречах и получили 9−10 дней отдыха. Возможно, это сыграло злую шутку с командой Купера, потому что в первых двух матчах финала Востока «Тампа» была сама на себя не похожа. Особенно показательна первая игра, в которой «Рейнджерс» раскатали действующего обладателя Кубка Стэнли — 6:2. Для Василевского 6 пропущенных шайб — антирекорд в этом плей-офф. Во второй встрече «молнии» выглядели чуть лучше, но все равно уступили — 2:3.

2−0 в серии — серьезное преимущество, по статистике команды, взявшие два первых матча в финале конференции в 93% случаев выходят в финал Кубка Стэнли. На стороне «Рейнджерс» — почти непробиваемый Шестеркин, отлично работающее большинство (1-е место в этом плей-офф), разыгравшиеся Зибанежад, Крайдер, Панарин и Фокс, а также проводящий мощные силовые приемы защитник Труба. И когда «Нью-Йорк» повел 2:0 в третьем матче, показалось, что серия на этом и закончится. Однако «Тампа» ответила своей спецбригадой большинства с Кучеровым, Стэмкосом и Хедманом. А Палат забил победный гол на последней минуте 3-го периода — опять-таки после классного паса Кучерова.

Психологическое преимущество теперь на стороне «молний». При своих болельщиках им нужно забирать 4-й матч и лететь в Нью-Йорк при равном счете в серии. Да, нет первого центра Пойнта, но Кучеров, кажется, «разгадал» Шестеркина, а Василевский умеет тащить в решающих матчах все что можно и нельзя. Иначе у «Лайтнинг» не было бы двух Кубков Стэнли подряд. На победу «Тампа-Бэй» в основное время сегодня можно поставить за 2,03 в БК «Марафон». Голов, видимо, снова будет немного, вратари тут слишком хороши. 1Х Ставка дает на тотал меньше 5,5 коэффициент 1,79.