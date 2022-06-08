В команду Карри мало кто верит в 3-м матче финала — тем лучше! Прогноз на игру «Бостон» — «Голден Стэйт»

Команды обменялись победами в Сан-Франциско и теперь продолжат серию в Бостоне при счете 1−1. В первой игре «Селтикс» пытались сдерживать хозяев площадки как могли, но все равно уступали в конце третьей четверти 15 очков. Однако в заключительной 12-минутке «Бостон» просто разгромил соперника (40:16!) и уверенно победил. Гости даже превзошли «Голден Стэйт» в точных трехочковых 21:19! Суперматч провел ветеран Хорфорд, попавший 6 «трешек» из 8, сильно помогло и 21 очко, вышедшего со скамейки Уайта. У «Уорриорс» Карри был в огне в первой четверти (6 «трешек», 21 очко), но после этого он устал и набрал только 13 очков.

Но во второй игре «Голден Стэйт» показал, что такое защитный баскетбол. Не сразу, первая половина закончилась со счетом 52:50. А вот в третьей четверти «Уорриорс» окончательно врубили убийственный режим и перебросали гостей — 35:14. Игроки «Голден Стэйт» вынуждали «Селтикс» терять мяч, и после этого забивали в быстрых отрывах. Показалось, что и «Бостон» не очень упирался, как бы не возражая против ничейного счета в серии. Сами баскетболисты, правда, выражают недовольство судейством, намекая на слишком жесткую игру Грина, но «Селтикс» могут просто посмотреть на статистику: три игрока стартовой пятерки в сумме набрали во втором матче всего лишь 6 очков.

Теперь интересно, сможет ли «Голден Стэйт» в таком же режиме сыграть остальные матчи в серии. Удушающая защита, перехваты и хорошая реализация в атаке. «Бостон» держится на равных, если брать трехочковые, но ключевая статистика для «Селтикс» — не допускать больше 15 потерь. Когда их 15 или меньше, «кельты» обычно побеждают, когда больше — проигрывали 5 матчей из 5 в этом плей-офф. У «Голден Стэйт» пока мало забивает Томпсон, зато во второй встрече во всей красе показал себя молодой Пул (17 очков). У «Селтикс» почти все могут прибавить, даже Тэйтум, который пока реализует 30% бросков с игры (в предыдущем раунде он попадал 48%).

На победу «Голден Стэйт» с учетом овертайма БК «Марафон» предлагает заманчивый коэффициент 2,41. Также можно предположить, что две команды с очень хорошими защитами не позволят друг другу быть особо результативными. БК Paribet на тотал очков меньше 212,5 дает 1,80.