Без де Брейне и Лукаку выиграть будет сложно: прогноз на матч Уэльс — Бельгия

Сборная Бельгии провела два абсолютно разных матча в этой Лиги наций. Во встрече с Нидерландами (1:4) команда Мартинеса была медленной, часто теряла мяч, еще и Лукаку получил травму. У бельгийцев возрастная оборона, трем центральным защитникам Вертонгену, Бояте и Алдервейрелду на троих почти 100 лет. Но реваншистские настроения после поражения соседям у них явно были. Гол Левандовского в матче с Польшей дополнительно разозлил Бельгию, в итоге «красные дьяволы» разгромили соперника 6:1! И с атмосферой в сборной сразу стало все хорошо. Хотя надо признать, что с поляками у бельгийцев залетело почти все что могло — в том числе после дальних ударов.

Сборная Уэльса, несмотря на празднования и гуляния в честь выхода на чемпионат мира, чуть было не отняла очки у Нидерландов в прошлом туре. Голландцы выставили резервный состав, но и валлийцы тоже начали без многих футболистов основы. В итоге Уэльс первым пропустил, отыгрался в добавленное время и и тут же позволил забить второй мяч — 1:2. В субботу хозяева поля уже могут выставить более сбалансированный состав с Бэйлом и Рэмзи. А вот у Бельгии под вопросом-де Брейне, Витцель и Эден Азар — они были в старте в первых двух матчах. Лукаку точно не будет, а еще Мертенс пропустил последнюю тренировку.

Для Мартинеса это шанс дать поиграть молодым бельгийцам, тем более некоторые из них уже стали проявлять себя. 22-летний Опенда забил Польше, выйдя на последние 10 минут матча. Но результата от несыгранного состава ждать, наверное, не стоит. Поставить на то, что Уэльс не проиграет, можно за 2,00 в БК «Фонбет». Также тут просматривается обмен голов — БК 1Х Ставка на обе забьют дает коэффициент 1,81.