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15:34 (мск), источник: Sportmail.ru

«Голден Стэйт» в шаге от победы в финале: прогноз на 6-й матч с «Бостоном»

Хотя фаворитом считаются «Селтикс».

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Источник: AP 2022

«Голден Стэйт» выиграл два последних матча в финальной серии и повел 3−2. Победы причем получились очень разными. В 4-й встрече (107:97) в огне был Карри, он набрал 43 очка, попав 7 из 14 трехочковых. В 5-м матче на своей площадке (104:94) Стеф наоборот ни разу не бросил точной из-за дуги (было 9 попыток!), но выдающуюся игру показал канадец Уиггинс. У него 26 очков, 13 подборов, а также отличные действия в защите против Тейтума. «Голден Стэйт» в целом очень хорошо играет в обороне, вынуждая соперника или терять мяч (18 раз!), или совершать сложные броски. Неслучайно, в 5-матче финала у «Бостона» всего 20 точных двухочковых бросков из 43. Для сравнения — «Уорриорс» попали 32 из 48 двухочковых.

Но все-таки шанс зацепить пятый матч у «Бостона» был. В третьей четверти он не только отыграл отставание в 12 очков, которое накопилось к перерыву, но и вышел вперед на 5 очков. Но окончательно переломить игру не получилось, а в заключительной 12-минутке хозяева ушли в отрыв. Тут вопрос, что случилось с лидерами «Селтикс» в 4-й четверти: у Тейтума и Брауна всего 10 очков на двоих. Возможно, дело в защите «Голден Стэйт», она не дает этим баскетболистам проходить в правую сторону, как они любят, а без этого много очков набрать не получается.

В итоге уже сегодня команда из Сан-Франциско может стать чемпионом. Во второй проваленный матч Карри не верится от слова совсем. Стеф будет попадать и «трешки», и забивать в проходах. А вот смогут ли на это ответить Тейтум и Браун, смогут ли они продраться через Уиггинса и Грина — совсем не факт. Возможно, лидерам «Бостона» еще не хватает опыта игры в таких матчах, а вот у «Уорриорс» его как раз очень много. БК «Марафон» на победу «Голден Стэйт» дает коэффициент 2,52. А на то, что Карри наберет больше 28,5 очков в матче, можно поставить в БК «Бетсити» за 1,79.

Андрей Санталов

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