Кучеров и Василевский справятся с «Колорадо»: прогноз на третий матч финала Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй» проиграл два первых матча в финале Кубка Стэнли и теперь постарается восстановить равновесие в серии на своем льду. Счет 2−0 в пользу «Колорадо» по делу, «Эвеланш» был лучше и в первой игре, но там он позволил отыграться гостям с 1:3, и только гол Бураковски с паса Ничушкина принес победу в овертайме.

Во второй же встрече в Денвере хозяева разнесли «Лайтнинг» вообще без вариантов — 7:0! Мало кто мог предположить такой счет, но у хоккеистов «Колорадо» получалось практически все, а вот «Тампа» выглядела медленной, проигрывала борьбу за шайбу, мало бросала по воротам, и, если бы не Василевский, то счет вполне мог быть двузначным. В составе победителей отдельно стоит отметить Ничушкина — российский форвард очень хорош и в прессинге, и на пятаке у ворот, на его счету уже 4 (3+1) очка в этом финале.

Команда Купера в прошлом раунде против «Рейнджерс» тоже начинала с 0−2, но смогла в итоге притормозить соперника, закрыть первое звено и забивать сама. Пока что у «Тампы» перестало работать большинство, спецбригады меньшинства тоже не выручают (уже пропустили три шайбы). Нужно прибавить и в равных составах. Судя по словам Стэмкоса, игроки все понимают, и поражение 0:7 не выбило их из колеи. На своем льду «молнии» выиграли 7 матчей подряд, это должно придать им уверенности. У «Колорадо», правда, тоже есть серия из 7 побед подряд в гостях в этом плей-офф, но там соперники все-таки были уровнем пониже.

Если «Тампе» удастся справится со скоростью «Колорадо», самой чаще атаковать и вынуждать соперников ошибаться, то она сократит отставание в серии. Если же усталость и повреждения возьмут свое, то финал будет коротким. «Лавины» проиграли всего два матча в этом плей-офф, в последний раз такое удавалось «Лос-Анджелесу» в 2012 году. «Нью-Джерси» тогда взял всего две игры и уступил 2−4 в финале. Поставить на победу «Тампа-Бэй» в 3-м матче серии с учетом овертайма можно за 1,95 в БК «Фонбет». Также тут хорошо смотрится тотал меньше 5,5 за 2,04 в БК 1Х Ставка. Все-таки суперголевые матчи для финала — это редкость.