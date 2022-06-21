Семак проэкзаменует Галактионова: прогноз на матч «Зенит» — «Пари НН»

«Зенит» начинает межсезонье с той же командой, с которой заканчивал прошлый чемпионат. Тот матч 30-го тура не имел большого значения для питерцев, так что поражение 0:1 от «Нижнего Новгорода» не удивило. «Зенит» нацелился на 5-е чемпионство подряд, и Семак начал постепенно обновлять команду. Сине-бело-голубые расстались с Дзюбой, Оздоевым и Крицюком, уже подписали Бакаева из «Спартака» и вот-вот возьмут лучшего бомбардира «Сочи» Кассьерру. По вратарю вопрос пока открыт, сейчас в клубе остались опытный Михаил Кержаков и молодой Одоевский. Питерцы и раньше начинали подготовку к новому сезону дома, так что для них тут ничего не поменялось. То, что матч сегодня пройдет при своих болельщиках, тоже им поможет.

А вот у команды из Нижнего Новгорода за этот месяц поменялось многое. Клуб не оставил Александра Кержакова, хоть он и выполнил задачу по сохранению прописки в РПЛ. Теперь тренировать волжан будет Галактионов, который до этого был известен по работе с молодежной сборной России. Также у команды теперь новое название — «Пари НН». Появление букмекера-спонсора — способ сократить бюджетное финансирование. И если раньше нижегородцы играли в футбол от обороны, то теперь они будут стремится к более зрелищному стилю. Но на это потребуется время, и многое будет зависеть от игроков. Пока что «Пари НН» взял форварда Кротова (2 гола за два последних сезона в «Уфе») на замену Эннину и арендовал Рыбчинского у «Локомотива».

Семаку проще готовить команду к новому сезону, у него уже все отлажено, да и перемен в составе не так много. Галактионову же сейчас нужно в короткое время определиться с составом, кто подходит под его футбол, кто нет. Так что на этом Кубке Pari Премьер не стоит ждать сенсаций. БК «Лига Ставок» дает коэффициент 2,00 на победу «Зенита» с форой −1,5. Также можно рассмотреть вариант — «обе команды забьют — нет» за 1,84 в БК BetBoom.