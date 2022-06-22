«Тампа-Бэй» и «Колорадо» умерят голевой пыл: прогноз на 4-й матч финала Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй» вернулся в серию, разобравшись дома с «Колорадо» 6:2. Игроки «Лайтнинг» вышли с другим настроем, чем на два первых матча в Денвере, и это сказалось. Даже первый пропущенный гол не смутил хозяев: Сирелли и Палат вывели их вперед еще до первого перерыва. Важно, что «Тампа» не играла на удержание счета, а продолжала искать счастья в атаке. И в этот вечер лидеры проявили себя с лучшей стороны: Кучеров, Стэмкос, Хедман и Палат набрали по два очка. А Василевский был снова хорош в воротах, на его счету несколько суперсэйвов. «Молнии» наконец-то забили в большинстве, хотя без Пойнта оно по-прежнему не работает на полную мощность. Здорово себя показали и хоккеисты нижних звеньев: Пол забил, несмотря на травму, еще по шайбе у ветеранов Перри и Маруна.

Для «Колорадо» матч получился неудачным. Если во второй встрече в Денвере (7:0) хоккеисты «Эвеланш» показали идеальную игру, то здесь они были от нее далеки. Макар проваливался в обороне и не особо помогал в атаке. Маккиннон все никак не может забить в финале, хотя моменты есть. Не выручил и вратарь Кемпер, его даже поменяли по ходы игры. И теперь вопрос, кто выйдет у «Колорадо» на 4-й матч: он или сменщик Францоуз. Даже Ничушкин был не так активен, как обычно. Хотя один гол он забил, но его не засчитали из-за сантиметрового офсайда. Сказалось и то, что в этой встрече у «Эвеланш» не было важного игрока второго звена Бураковски. Кадри тоже еще не готов вернуться в строй после травмы пальца.

Велик соблазн сказать, что теперь психологический перевес на стороне «Тампы», но смущает момент с травмой Кучерова в конце третьего матча. Выйдет ли Никита сегодня, и если да, насколько он готов играть? У «Колорадо» есть запас, чтобы прибавить, но и тут многое зависит от игры вратарей Кемпера и Францоуза. Хотя любой из них уступает Василевскому. Так что исход тут возможен любой, а вот голов после таких перестрелок в трех матчах должно быть меньше. На тотал меньше 6 можно поставить в БК «Марафон» за 1,83. Также интересен вариант с голом Маккиннона за 2,00 в БК «Бетсити». Сложно представить, что такая суперзвезда останется без шайб в 4 матчах подряд. Тем более, что в большинстве «лавины» много забивают (5 голов в 3 играх).