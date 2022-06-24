Семак победит при своих болельщиках: прогноз на матч «Сочи» — «Зенит»

«Зенит» начал Кубок PARI Премьер с победы над «Пари НН» по пенальти — основное время завершилось вничью 1:1. Команда Семака ожидаемо доминировала в матче, больше владела мячом, чаще атаковала, била по воротам (12:1 в первом тайме) и подавала угловые (11:2 за весь матч). Но всем этим атакам и подходам не хватало завершения. Причем чемпион России вышел практически в основном составе, в центре поля не хватало разве что Барриоса и Вендела. Малком отличился красивым дальним ударом, были моменты и у Сергеева. Пока что Иван становится без вариантов основным форвардом «Зенита», ведь Юри Алберто, судя по последним новостям, вернется в Бразилию.

Для «Сочи» это будет первый матч в межсезонье. Тут много что поменялось за месяц. Тренера Федотова, ушедшего в ЦСКА, сменил Гаранин, работавший ранее с «Енисеем». У красноярской команды был интересный, зрелищный футбол в Кубке России, был и относительный результат (полуфинал Кубка, 5-е место в ФНЛ). Теперь Гаранину предстоит сложная задача: как минимум повторить достижение «Сочи» и снова быть в медалях. Однако, если Кассьерра перейдет в «Зенит», клубу снова нужно будет найти результативного форварда. Интересно, и то, как Гаранин поменяет футбол Федотова, который приносил результат. Из трансферов на вход пока случился только один — «Сочи» взял защитника «Балтики» Мещанинова.

«Зенит» удивительным образом не выиграл у «Пари НН» в основное время, со второй попытки питерцы должны добиться результата. Понятно, что турнир предсезонный и все выходят под нагрузками, но команда Семака снова будет играть перед своими болельщиками, а «Сочи» без Кассьерры не так опасен. На победу «Зенита» в основное время с форой −1 БК «Лига Ставок» дает коэффициент 1,84. Также интересно сыграть на исход первого тайма — чемпион России, скорее всего, снова выйдет в практически основном составе. В БК «Бетсити» на победу «Зенита» в первом тайме можно поставить за 2,02.