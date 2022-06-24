«Колорадо» дожмет «Тампу»: прогноз на 5-й матч финала Кубка Стэнли

«Колорадо» по делу победил в 4-м матче, но гол Кадри в овертайме, забитый при 6 голевых игроках, несколько сместил акценты при обсуждении этой встречи. Впрочем, год назад сама «Тампа» была в плюсе от того, что судьи не заметили у нее сразу двух лишних хоккеистов на льду в серии с «Айлендерс». Да, «Колорадо» также повезло с двумя голами после рикошетов, но по игре хоккеисты «Эвеланш» провалили только первый период, дальше они перехватили инициативу, а в овертайме и вовсе доминировали. Гостям помогло возвращение Кадри в строй, несмотря на травму пальца, он забил решающий гол. Плюс вратарь Кемпер действовал лучше, чем в предыдущем матче, и дал шанс команде на победу.

Для «Тампы» теперь задача победить в финале Кубка Стэнли выглядит практически невыполнимой. «Лайтнинг» надо выиграть три матча подряд. А «Колорадо» за весь плей-офф только проиграл три раза. На хоккеистах «Тампы» уже сказывается усталость, многие наверняка играют с повреждениями, ведь они еще и ловят много шайб на себя. Да, у Стэмкоса, Кучерова и Хедмана много опыта и чемпионский характер, но этого может быть мало для трех побед подряд. По сути, вся надежда на Василевского, голкипер «молний» уже доказал, что умеет вытаскивать матчи, даже когда по его воротам бросают больше 40 раз. Особенно российский вратарь хорош в играх, где его команде грозит поражение в серии.

Так что предположим, что в пятом матче, как и в предыдущем, тоже не будет много шайб. БК Pari на тотал меньше 5,5 предлагает коэффициент 2,15. А поставить на победу «Колорадо» в основное время можно за 1,95 в БК «Фонбет».