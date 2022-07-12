Клопп проэкзаменует тен Хага: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

До старта европейских чемпионатов еще далеко, но топ-клубы уже привлекают внимание своими предсезонными матчами. Сегодня азиатское турне в Таиланде начинают «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Манкунианцы остались без трофеев в прошлом сезоне, финишировав на 6-м месте. Эксперимент с Рангником не удался, и теперь в «Юнайтед» началась эра голландца тен Хага. Новый тренер хочет наладить дисциплину в команде, но атмосфера в «МЮ» пока далека от идеальной. Главное — Роналду хотел уйти из клуба и даже не полетел на первые предсезонные матчи. Тен Хаг при этом уверяет, что португалец не продается. Также решение оставить Магуайра капитаном команды вызвало критику у болельщиков. Новичков у «Манчестера» пока прочти нет — взяли только 22-летнего левого защитника Маласию из Голландии. Плюс вернулись ван-де Бек и Марсьяль.

«Ливерпуль» отлично провел прошлый сезон, взял два трофея и остановился в шаге от еще двух. Команда Клоппа снова будет бороться с «Ман Сити» за АПЛ и, конечно, претендовать на Лигу чемпионов. Мерсисайдцы сохранили Салаха, Милнера и Джо Гомеса в составе и чуть освежили атаку: вместо Мане в тройке форвардов будет играть 22-летний Нуньес. Уругваец стал лучшим бомбардиром Португалии в составе «Бенфики», забив 26 голов в 28 матчах. «Красные» не стали слабее — по крайней мере, на бумаге. Хотя, возможно, им нужен еще один игрок в центр поля.

Пока тен Хаг только осваивается в «МЮ», у Клоппа уже все отлажено в «Ливерпуле». Предсезонные матчи часто дарят сенсации, многое зависит от мотивации и физической формы футболистов, но здесь ставка на победу мерсисайдцев так и просится. БК Pari дает 1,97 на то, что «Ливерпуль» выиграет. Также тут ожидаются два разных состава у обеих команд в разных таймах, все захотят проявить себя — логично ждать много голов. К тому же надо порадовать болельщиков в Бангкоке. На тотал больше 3,5 можно поставить в БК «Бетсити» за 2,00.