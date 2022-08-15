Клопп в погоне за Гвардиолой: прогноз на матч «Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»

«Ливерпуль» если и не провалил, то сыграл гораздо ниже своих возможностей в первом туре с «Фулхэмом». Команда Клоппа оказалась не готова к жесткому прессингу от «дачников» и из-за этого не могла с комфортом начинать атаки. Плюс достаточно рано из-за травмы покинул поле Тиаго. На полтора месяца мерсисайдцы остались без него, теперь за креатив в центре поля отвечает Хендерсон. Фирмино, вышедший в старте, не впечатлил, а вот заменивший его после перерыва Нуньес сразу показала класс. Уругваец сначала эффектно забил пяткой, а затем ассистировал Салаху. В итоге 2:2, команда Клоппа потеряла первые очки в сезоне.

«Кристал Пэлас» и при Виейра не пробился в первую десятку в АПЛ, несмотря на положительную разницу забитых и пропущенных мячей. При этом по игре «стекольщики» оставляют приятное впечатление, теперь действительно пытаются играть в футбол, разыгрывать комбинации. Подготовка к этому сезону была неидеальной, часть футболистов пропустила турне по Сингапуру и Австралии. При этом в первом туре с «Арсеналом» (0:2) подопечные Виейра как минимум могли сыграть вничью, по опасным моментам они даже превзошли «канониров». Состав «Пэласа» обновился несильно, ушли Галлахер, Бентеке и Куяте, «на вход» можно отметить только трансфер опорника Дукуре.

Главный конкурент «Ливерпуля» уже набрал 6 очков в двух турах — «Ман Сити» в субботу разгромил «Борнмут». Теперь команде Клоппа важно не допускать новых осечек, иначе дискомфортное отставание от чемпиона Англии возникнет уже на старте сезона. При этом «Кристал Пэлас» окажет серьезное сопротивление, разгрома тут ждать, видимо, не стоит. На победу «Ливерпуля» и тотал меньше 3,5 можно поставить в БК «Марафон» за 2,05. Интересен и вариант с обе забьют за 2,25 в БК «Фонбет». Защита «Ливерпуля» пока неидеальна, а Заа и Ко моменты впереди создают.