Уверенная победа хозяев: прогноз на матч «Сочи» — «Химки»

«Сочи» провел суперэмоциональный матч в Ростове в прошлом туре. Команда Гаранина повела 2:0, шикарный удар получился у Юсупова, а до этого Нобоа был как всегда точен с точки. Но ошибки у своей штрафной и рикошеты, помогли ростовчанам сравнять счет. А в самом конце, уже в большинстве, «Сочи» сфолил в своей штрафной, и только штанга и вратарь Адамов спасли его от третьего гола. В целом, сочинцы на ходу, немного смущает только то, что нападающие не забивают. У Мелкадзе и Сарвели всего по одному голу. Тут пока выручают Нобоа и Юсупов.

«Химки» всех удивили внезапной отставкой Юрана, и пока не видно, что команде это пошло на пользу. Подмосковная команда проиграла «Ахмату» 1:3 и получила три гола от «Локомотива». И даже игра в большинстве во втором тайме против «железнодорожников» не помогла. Писарев перешел на игру в 4 защитника, пока что это не помогает вратарю Лантратову. Плюс химчане два матча подряд пропускают со стандартов. Над Писаревым уже сгущаются тучи, судя по словам руководителей клуба, которым не понравились два поражения подряд. А тут еще пришла новость, что новый тренер не поедет в Сочи из-за простуды.

При таких вводных логично взять победу «Сочи». Хозяева до этого проиграли «Спартаку» при хорошем первом тайме, упустили победу в Ростове — пора выигрывать. А тут едет аутсайдер (после увольнения Юрана — именно так), да еще и без нового тренера. БК «Марафон» дает коэффициент 1,9 на победу «Сочи» с форой −1. Можно также поставить на тотал хозяев больше 2 за 2,0 в БК «Бетсити». На своем поле сочинцы вряд ли остановятся после первого забитого гола. А «Химки» сейчас — не самая крепкая команда.