Ставка против фаворита: прогноз на матч «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в матче с «Ливерпулем» напомнил, как опасен раненый зверь. После двух ужасных поражений на старте чемпионата манкунианцы преобразились, наконец был виден настрой победить, а не просто сыграть за счет класса. Для этого тен Хаг почти наполовину обновил стартовый состав, оставив на скамейке запасных Роналду, капитана Магуайра, защитника Шоу и опорника Фреда. Смелое решение, но оно себя оправдало. Отличились молодые звезды Санчо и Рэшфорд, у которых прошлый сезон не задался. Теперь эти голы должны придать им уверенность. Нужно отметить и смену тактики: тен Хаг сознательно отказался от мяча и сыграл вторым номером на быстрых атаках.

«Саутгемптон» начал сезон не очень удачно, разгромно проиграв «Тоттенхэму» 1:4, но дальше было уже лучше. С «Лидсом» получилось отыграться после 0:2 (в итоге ничья), а с «Лестером» даже победить после 0:1. С характером у парней Хазенхюттля полный порядок. Интересно, что «святые» особо никем не укрепились в межсезонье. Здесь все так же на первых ролях Уорд-Прауз, Че Адамс… Из «Рейнджерс» пришел интересный новичок Арибо, который уже успел забить в АПЛ. Есть и совсем молодые новички Лавиа и Мара из «Ман Сити» и «Бордо», клуб надеется на их прогресс и дальнейшую перепродажу. Пока же «Саутгемптон» в поиске нападающего, возможно, англичанам удастся купить Рамуша из «Бенфики».

С «Ливерпулем» все сложилось удачно для «Ман Юнайтед», однако теперь вопрос в том, какую команду мы увидим с «Саутгемптоном». Тут уже вторым номером сыграть не получится, а позиционного нападения у манкунианцев пока нет. Не меньше вопросов и по составу: неужели Криштиану прочно осядет на скамейку? Или все-таки тен Хаг найдет способ вовлечь его в свой футбол? Пока «МЮ» в процессе перестройке, особого доверия ему нет, и тут проще играть от обратного. На то, что «Саутгемптон» не проиграет, можно поставить в БК «Фонбет» за 2,05. Также хорошо смотрится вариант с «обе забьют — нет» за 2,35 в БК «Пари».