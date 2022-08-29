Симеоне переиграет Гаттузо: прогноз на матч «Валенсия» — «Атлетико»

«Валенсия» в последние годы стала середняком испанской Ла Лиги, и при нынешнем владельце Лиме, похоже, мало что изменится. Он часто меняет тренеров, так, этим летом в клуб позвали Гаттузо, который до этого относительно неплохо работал с «Наполи». По испанским меркам «Валенсия» много пропускала в прошлом сезоне (53 гола в 38 турах), так что первым делом итальянцу нужно починить оборону. Гаттузо обычно не любит сразу прессинговать после потери мяча, его команды предпочитают сразу отходить назад. Это будет менее зрелищно, но может помочь. В первых двух турах «летучие мыши» пропустили только один гол от «Атлетика». Но и забили только один — «Жироне». В группе атаки теперь нет лучшего бомбардира Гедеша (перешел в «Вулверхэмптон»), так что с голами могут быть проблемы.

В «Атлетико» все гораздо стабильнее, тут слово Симеоне — закон. После чемпионства в 2021-м мадридцы снова откатились на 3-е место. Два главных героя Суарес и Облак сыграли ниже привычного уровня, и это сказалось на результатах команды. Третья строчка практически гарантирована «кольчонерос» и в этом сезоне, вопрос в том, смогут ли они подвинуть «Реал» или «Барсу». У «Атлетико» теперь новая связка в атаке Феликс — Мората, они ярко проявили себя в первом туре с «Хетафе» (3:0). Португалец сделал три голевых паса, с двух из них забил как раз Мората. А вот во втором туре мадридцы нарвались на грамотное сопротивление от «Вильярреала» и проиграли 0:2. Со знаком минус отметился новый правый защитник Молина: привез первый гол и глупо удалился в конце матча.

Футболисты «Валенсии» только привыкают к Гаттузо, итальянец и сам еще осваивается в испанском чемпионате, так что больше шансов победить у более стабильного «Атлетико». Сложно себе представить, что подопечные Симеоне потеряют очки в двух турах подряд. Много голов тут не ждут, а вот борьбы на поле должно быть много, оба тренера с характером, нет сомнений, что они хорошо настроят своих игроков. Поэтому логично смотрятся такие варианты для ставок: победа «Атлетико» за 2,11 в БК «Марафон» и тотал фолов больше 28,5 за 1,90 в БК «Бетсити».