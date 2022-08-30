Сказка 2DROTS в Кубке России закончится: прогноз на матч с «Текстильщиком»

Матчи первого круга Кубка России подарили сразу несколько сенсаций. Дальше прошли и «Амкал» с 2DROTS из медийного футбола, и любительские команды «СтавропольАгроСоюз» и «Темп» из Барнаула. 2DROTS теперь в 1/128 финала Кубка России встречается с «Текстильщиком» из Иваново, лидером подгруппы во втором дивизионе.

С мая главным тренером «Текстильщика» стал известный в прошлом футболист Игорь Колыванов. Клуб из Иваново уже объявил, что хочет вернуться в ФНЛ, откуда вылетел в прошлом сезоне. В этом чемпионате у команды 6 побед и ничья в 7 турах. Для 2DROTS это соперник выше уровнем, чем молодежь из «Чертаново», чья академия сейчас переживает нелучшие времена.

Вопрос и в том, хватит ли сил у футболистов из медийной команды. После разгрома «Чертаново» со счетом 3:0 в Кубке России они провели два эмоциональных матча в Московском кубке селебрити. 2DROTS упустили победу в принципиальной игре с «Амкалом» (2:2), а затем уступили по пенальти в полуфинале «Реалити». В медийной команде много игроков с футбольным прошлым, выпускников футбольных школ, но тут разница в мастерстве и подготовке должна сказаться.

На победу 2DROTS в основное время сегодня дают коэффициент 10. Похожая история была и с «Чертаново», там успех блогеров оценивался в 9. Однако здесь им будут противостоять не аутсайдеры из второй лиги. «Текстильщик» только что разгромил «Торпедо-2» 5:0. БК «Фонбет» на победу хозяев с форой −1,5 дает коэффициент 1,6 — скромно, но выглядит надежно. Интересно, что еще недавно так оценивалась просто победа «Текстильщика» в основное время, но с тех пор коэффициенты упали. Еще один вариант — 2DROTS не забьет за 2,0 в БК BetBoom.