Абаскаль продолжит побеждать: прогноз на матч «Спартак» — «Крылья Советов»

«Спартак» исправился за поражение от «Динамо», переиграв «Факел» в Воронеже со счетом 4:1. Команда Абаскаля снова не смогла провести весь матч на одном уровне, но и это не помешало набрать три очка. В первом тайме удары не доходили до ворот, красно-белым не хватало остроты, вдобавок они еще и пропустили после стандарта. Но Абаскаль поменял в перерыве опорника Умярова и «десятку» Игнатова. Вышедший Зиньковский и переместившийся в центр поля Денисов помогли в создании острых моментов. «Спартак» вжал воронежцев в штрафную, голы были делом времени — отличились Зобнин и как раз Денисов. В самой концовке Промес и Рыбус довели счет до разгромного.

От «Крыльев Советов» мало кто ждал победы в Грозном, но самарцы взяли верх над «Ахматом» 2:1. Сначала, правда, ошиблись защитник Евгеньев и вратарь Ломаев, но Ежов сравнял счет, а затем хозяева остались в меньшинстве после удаления вратаря Опарина. Во втором тайме игроки «Ахмата» все равно стремились к победе, но точный удар удался 19-летнему полузащитнику Коваленко. Так, «Крылья» победили впервые с 1-го тура и поднялись на 9-е местоа в таблице.

В «Спартаке» началась новая эпоха после ухода владельца клуб Леонида Федуна. На результатах пока это не сказывается, красно-белые идут вторыми и всего на одно очко отстают от «Зенита». Как раз с чемпионом России «Спартаку» предстоит сыграть в воскресенье, поэтому состав на матч с «Крыльями» может быть неосновным. Это шанс для форварда Николсона, осевшего в запасе, и других резервистов. Самарцы тоже могут поберечь лидеров, им тоже в выходные еще играть с ЦСКА.

Скамейка у красно-белых покачественнее, так что предположим здесь победу «Спартака» — БК «Лига Ставок» дает на это событие коэффициент 1,62. Также можно предположить, что много голов не будет — тотал меньше 3 можно взять в БК 1Х Ставка за 1,72.